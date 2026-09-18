Tìm nghi phạm vụ án mạng nữ diễn viên bị đánh ghen

TPO - "Án mạng xém hoàn hảo" kể về TikToker bất ngờ trở thành nghi phạm khi tỉnh dậy bên thi thể một diễn viên. Bộ phim có Anh Tú Atus, DJ Mie gia nhập đường đua phòng vé tháng 10 cùng "Án mạng karaoke", "Chị chị em em 3", "Mẹ mìn", "Công nữ Ngọc Hoa", "Trấn yểm" và "Huyết thống"...

Ngày 17/9, Án mạng xém hoàn hảo công bố dự án ra rạp từ ngày 9/10. Tác phẩm thuộc thể loại trinh thám - hài, do Đức Nguyễn đạo diễn, quy tụ Anh Tú Atus, DJ Mie, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Long Đẹp Trai.

Phim xoay quanh Trinh (DJ Mie) - nhà văn ngôn tình kiêm TikToker có đời sống tình cảm phức tạp. Nghi ngờ Khang (Ma Ran Đô) ngoại tình với nữ diễn viên Yến (Vũ Ngọc Anh), Trinh thuê thám tử tư Đại (Anh Tú Atus) theo dõi bạn trai.

Vụ việc chuyển hướng khi Trinh tỉnh dậy tại phim trường trong tình trạng mất trí nhớ, bên cạnh thi thể của Yến. Từ người đi tìm bằng chứng ngoại tình, cô trở thành nghi phạm trong vụ án mạng. Trinh buộc phải đồng hành với Đại để lần theo các manh mối, trong khi cả hai cũng không hoàn toàn tin tưởng nhau.

Bộ phim tình tay ba, điều tra đánh ghen gây án mạng

Đạo diễn Đức Nguyễn cho biết bộ phim không đi theo hướng trinh thám nặng tính đánh đố. Ê-kíp tập trung vào hành trình điều tra, chuỗi nghi phạm và những tình huống phát sinh trong quá trình phá án. Đạo diễn nói anh phải sửa kịch bản nhiều lần để phim không bị phần hài lấn át.

“Với người yêu thích trinh thám, dù sử dụng chiêu trò nào, họ vẫn có thể tìm ra đáp án. Tôi muốn làm một bộ phim giải trí để khán giả ra rạp không phải suy nghĩ quá nặng nề”, đạo diễn nói.

Đạo diễn và dàn diễn viên chia sẻ tại buổi giới thiệu Án mạng xém hoàn hảo.

Án mạng xém hoàn hảo là phim điện ảnh đầu tay của Đức Nguyễn trong vai trò đạo diễn. Trước đó, anh tham gia viết kịch bản cho một số dự án thuộc dòng trinh thám, giật gân. Victor Vũ đồng hành ở giai đoạn đầu với vai trò giám đốc sáng tạo, hỗ trợ phát triển kịch bản và định hình dự án.

Đây cũng là lần thứ hai DJ Mie xuất hiện trên màn ảnh rộng và là vai nữ chính đầu tiên của cô. Đạo diễn cho biết lựa chọn nữ DJ vì năng lượng hoạt bát, khả năng tương tác và sự tương đồng với nhân vật Trinh.

Tháng 10 đánh dấu giai đoạn phim Việt đông đúc trở lại. Mở đầu là Án mạng karaoke ra rạp ngày 2/10. Một tuần sau, Án mạng xém hoàn hảo khởi chiếu từ 9/10.

Đến ngày 16/10, Chị chị em em 3 gia nhập thị trường. Phim do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, có Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Bảo Anh và Thu Trang tham gia. Tác phẩm lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa, khai thác tình yêu, hôn nhân sắp đặt và thân phận người phụ nữ trong những khuôn phép lễ giáo.

Ngày 23/10, Mẹ mìn tiếp tục ra rạp. Dự án thuộc dòng kỳ ảo, có Minh Hằng, Nhật Kim Anh và Rima Thanh Vy góp mặt. Phim khai thác hình tượng người mẹ, kết hợp các chất liệu văn hóa Việt với thế giới mang màu sắc huyền bí.

Cuộc đua căng nhất diễn ra ngày 30/10 với ba phim Việt gồm Công nữ Ngọc Hoa, Trấn yểm và Huyết thống. Theo lịch công bố hiện tại, ít nhất 7 phim Việt dự kiến ra rạp trong tháng 10, trải đều qua năm tuần.

Các phim cũng phủ nhiều thể loại, từ trinh thám, hài, tâm lý, tình cảm đến kỳ ảo và kinh dị. Riêng Án mạng xém hoàn hảo phải cạnh tranh trực tiếp với Chị chị em em 3 ở tuần kế tiếp, sau đó tiếp tục đối diện Mẹ mìn và nhóm ba phim ra mắt cuối tháng.

Áp lực còn đến từ loạt phim nhập khẩu như Digger, Người mẹ khác, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh, Street Fighter và Clayface. Đây đều là những dự án có khả năng tranh suất chiếu với phim Việt, đặc biệt trong giai đoạn cận Halloween, thời điểm dòng kinh dị và giật gân thường được khán giả quan tâm.

Anh Tú Atus và DJ Mie đóng chính trong bộ phim đề tài trinh thám - hài.

Trông đợi gì ở Anh Tú Atus?

Vai thám tử Đại trong Án mạng xém hoàn hảo đánh dấu sự trở lại của Anh Tú Atus sau vai nam chính ở Hoàng tử quỷ. Bộ phim trước đó dừng ở mức doanh thu khoảng 28,2 tỷ đồng, chưa tạo được hiệu ứng phòng vé.

Trong phim, Anh Tú Atus vào vai Đại - thám tử tư có vẻ ngoài lạnh lùng, suy nghĩ thực tế. Theo đạo diễn, điểm cốt lõi của Đại nằm ở sự chân thành và tinh thần nghĩa hiệp.

Nhân vật vẫn có chất hài gần với sở trường của Anh Tú Atus, được bổ sung các cảnh điều tra và hành động. Nam diễn viên cho biết anh nhận lời vì vai Đại cho phép mình thay đổi tạo hình, tham gia phá án và thể hiện một số kỹ năng khác với vai hài quen thuộc.

“Đã là diễn viên thì cái gì cũng nên biết, cũng nên thử. Mình yếu ở đâu thì học ở đấy. Hài không biết thì học hài, tâm lý không biết thì học tâm lý. Năm năm chưa diễn được thì 10 năm diễn được”, Anh Tú Atus chia sẻ.

Nam diễn viên cho rằng hài vẫn là thể loại phù hợp với anh nhất ở hiện tại. Những năm đầu, anh từng bị nhận xét diễn chưa duyên và phải học hỏi từ các đồng nghiệp đi trước.

Đạo diễn Đức Nguyễn đánh giá Anh Tú Atus có tác phong chuyên nghiệp và sẵn sàng thực hiện các cảnh khó. Trong thời gian quay, nam diễn viên bị đau chân, khớp gối sưng, ảnh hưởng đến việc di chuyển. Ê-kíp từng tính phương án sử dụng người đóng thế hoặc thay đổi cách dàn dựng, nhưng anh vẫn muốn tự thực hiện các cảnh hành động.

Sau mức doanh thu 28,2 tỷ đồng của Hoàng tử quỷ, Án mạng xém hoàn hảo là cơ hội để Anh Tú Atus chứng minh sức hút ở vai chính. Sau thành công từ Anh trai say hi và loạt game show, nam nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn. Tuy nhiên, độ phủ sóng trên truyền hình và mạng xã hội chưa đủ giúp Anh Tú bứt phá ở điện ảnh.