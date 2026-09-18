Hoa hậu Thế giới một tháng du lịch bụi Hà Nội, Sa Pa

TPO - Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce de León dành gần một tháng mang ba lô khám phá Việt Nam. Sau chuyến bay kéo dài 27 tiếng, người đẹp Mexico đi bộ giữa nắng nóng Hà Nội, thưởng thức bún chả, ở homestay tại Sa Pa trước khi đến Khánh Hòa tham dự Miss World 2026.

Sau hành trình Miss World, Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce de León để lại ấn tượng mạnh với người dân Việt Nam bằng chuỗi hành trình du lịch bụi. Loạt video và bài viết trên trang cá nhân của hoa hậu đạt hàng nghìn lượt tương tác.

Theo lịch trình vào tháng 8, cô có mặt tại Việt Nam để tham gia hoạt động trong khuôn khổ Miss World 2026. Thay vì dành toàn bộ thời gian nghỉ dưỡng, Hoa hậu Thế giới 2018 kéo dài chuyến đi gần một tháng, mang ba lô khám phá Hà Nội, Sa Pa, Lào Cai trước khi đến Khánh Hòa.

Vanessa cho biết cô muốn đến Việt Nam từ nhiều năm trước. Những chương trình của đầu bếp, nhà làm phim tài liệu Anthony Bourdain càng thôi thúc người đẹp Mexico lên đường. “Hãy là một người du hành, chứ không phải một khách du lịch”, cô bày tỏ quan điểm.

Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce de León chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm khi du lịch bụi ở Việt Nam.

Một tháng du lịch bụi tại Việt Nam

Vanessa bày tỏ cô không chỉ lướt qua từng địa danh. Cô muốn ngồi trên ghế nhựa, ăn món người dân địa phương thường dùng, trò chuyện, đặt câu hỏi, chấp nhận đi lạc và cố gắng hiểu nơi mình đang có mặt.

Trong vlog kể lại hành trình, Vanessa cho biết cô đến Hà Nội sau chuyến bay kéo dài 27 tiếng từ Mexico. Cô chọn cách đi bộ hơn 30 phút giữa nhiệt độ khoảng 36 độ C, độ ẩm 77% để chống lại tình trạng mệt mỏi do lệch múi giờ. Cô tự cho đây là quyết định "liều lĩnh".

Dù biết Hà Nội được đánh giá là một trong những điểm đến an toàn khi du lịch một mình, Vanessa nói cơ thể cô vẫn phản ứng theo bản năng khi đặt chân đến thành phố hoàn toàn xa lạ. Tiếng còi xe, dòng phương tiện đông đúc và cảnh tượng người dân liên tục băng qua đường khiến cô căng thẳng trong ngày đầu.

“So với thành phố ở châu Âu, Hà Nội có thể được xem là khó khăn khi bạn cố gắng sang đường. Tôi đeo vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể, hy vọng điều đó đủ để làm người dân 'chùn bước' trước du khách rõ ràng không biết mình đang đi đâu”, Vanessa kể.

Trên đường đi bộ về phía phố Hai Bà Trưng, Hoa hậu Thế giới 2018 bắt đầu chú ý đến kiến trúc Hà Nội. Cô ấn tượng với những căn nhà có mặt tiền hẹp, cao và kéo sâu vào bên trong. Các lối đi dài, thiếu ánh sáng ban đầu khiến cô liên tưởng đến những khung cảnh ma mị.

Cảm giác bất an dần biến mất khi cô làm quen với nhịp sống thành phố. Trong những ngày tiếp theo, Vanessa đi bộ qua nhiều tuyến phố, ngồi quan sát người qua lại, ăn bún chả, nem cuốn, uống trà và cà phê. Cô còn tìm hiểu lụa Việt Nam, ghé chùa và quan sát cách người dân chuẩn bị lễ vật.

Vanessa không đặt nặng việc phải hoàn thành lịch trình có sẵn. Cô nhiều lần thay đổi kế hoạch khi bắt gặp món ăn, con phố hoặc sinh hoạt đời thường khiến mình chú ý. Hoa hậu cho biết chính những lần rẽ khỏi lịch trình giúp cô nhìn thấy nhiều nét thú vị của Hà Nội.

Rời thủ đô, cô tiếp tục đến Lào Cai với hành trang gọn nhẹ. Tại Sa Pa, Vanessa ở homestay trong bản Tả Van, thuộc thung lũng Mường Hoa. Cô yêu thích không khí yên tĩnh của núi rừng, nhịp sống chậm và cơ hội tiếp xúc gần với đời sống của người dân vùng cao.

Sau hành trình phía Bắc, Vanessa đến Khánh Hòa tham dự Miss World 2026. Sự thay đổi cảnh quan từ phố thị Hà Nội, núi rừng Sa Pa đến thành phố biển Nha Trang tạo cho cô cảm giác bất ngờ. Người đẹp dành thời gian đi bộ trên bãi biển, quan sát người dân chơi bóng chuyền và lên kế hoạch khám phá các công trình văn hóa tại địa phương.

'Việt Nam cho tôi cảm giác gần gũi'

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Vanessa Ponce de León cho biết cô muốn quan sát đời sống thường nhật, thay vì chỉ nhìn Việt Nam qua những điểm đến dành cho khách du lịch.

“Tôi đã ở Việt Nam gần một tháng, đi qua nhiều nơi ở miền Bắc, từ Sa Pa, Tả Van, Lào Cai đến Hà Nội. Tôi muốn biết người Việt sống như thế nào và thường ăn những gì”, cô nói.

Vanessa Ponce de León ấn tượng mạnh với con người, văn hóa Việt Nam.

Theo Vanessa, văn hóa Việt Nam mang lại cho cô cảm giác gần gũi với quê hương Mexico. Sự gắn kết gia đình, cách giữ gìn truyền thống và thái độ hiếu khách của người dân là những điều khiến cô ấn tượng.

“Tôi cảm nhận nhiều nét tương đồng giữa văn hóa Việt Nam và Mexico. Tôi yêu nơi này đến mức thực sự chưa muốn rời đi”, Hoa hậu Thế giới 2018 chia sẻ.

Vanessa cho biết bún chả, nem cuốn và các loại trà nằm trong số những món cô yêu thích. Bên cạnh ẩm thực, cô chú ý đến thiết kế, cách giao tiếp và sự thân thiện của người Việt.

“Tôi yêu đất nước, con người và cách các bạn đón tiếp chúng tôi. Từ những tách trà được mời ở khắp nơi, bún chả, nem cuốn đến cách thiết kế và chào hỏi, tất cả đều để lại ấn tượng đẹp. Tôi sẽ trở lại vào năm sau để tiếp tục khám phá Việt Nam”, cô nói với Tiền Phong.

Khi đến Khánh Hòa, Vanessa đặc biệt thích không gian biển và đời sống cộng đồng tại đây. “Thời tiết rất dễ chịu. Mọi người có thể đi bộ trên bãi biển, chơi bóng chuyền và tận hưởng nhiều không gian đẹp. Biển tuyệt vời, đồ ăn ngon và tôi vẫn đang tiếp tục khám phá nơi đây”, cô chia sẻ.

Sau gần một tháng đi qua thành phố, vùng núi và biển, Vanessa cho rằng chuyến đi giúp cô hiểu Việt Nam từ nhiều lát cắt khác nhau. Với người đẹp Mexico, ý nghĩa của hành trình không nằm ở số địa danh đã đặt chân đến, mà ở cơ hội quan sát, kết nối và hiểu thêm về cách một cộng đồng đang sống.