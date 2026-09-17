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Nỗi sợ của Tóc Tiên

Trạch Dương

TPO - Tóc Tiên cho biết cô rất sợ khi nhận vai trò đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Nữ ca sĩ có một tháng chuẩn bị năm ca khúc mới, chịu áp lực cả về trình diễn lẫn trách nhiệm khi bước ra sân khấu quốc tế.

Ban tổ chức chương trình Thanh âm Việt Nam công bố Tóc Tiên là đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026. Đêm chung kết diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, Thái Lan.

Dù có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên nói cô hồi hộp, lo lắng khi nhận lời. Cảm giác vinh dự đi cùng sức ép.

“Tôi có những áp lực nhất định, bởi mình hiểu rõ trọng trách khi đứng ở vị trí đại diện quốc gia và bước ra sân khấu âm nhạc quốc tế”, cô chia sẻ.

Tóc Tiên đánh giá đây là thử thách khó nhất cô từng đối diện, thậm chí khó hơn thời điểm tham gia chương trình Chị đẹp. Trong một tháng, cô phải làm quen năm ca khúc hoàn toàn mới, thuộc năm màu sắc âm nhạc từ năm đội sản xuất.

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Tóc Tiên áp lực khi được chọn đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026.

Cô hoàn thành phần thu âm chỉ trong một tuần. Tóc Tiên nói vui album cá nhân làm hai năm chưa xong, trong khi năm bài hát của dự án được thu xong trong thời gian ngắn. Mỗi bài trải qua hai vòng góp ý giữa ca sĩ và đội sản xuất.

Cô dành bốn ngày liên tục cho phần vũ đạo, đồng thời ghi nhớ lời hát và trao đổi ý tưởng dàn dựng với đạo diễn, ê-kíp. Mỗi tiết mục cần trang phục, kiểu tóc và thiết kế sân khấu riêng.

Trước khi nhận lời, Tóc Tiên đã cân nhắc cùng ê-kíp. Điều khiến cô quyết định tham gia là sự phù hợp với dự án và sự hứng thú khi được tiếp cận năm bài hát mới. Theo nữ ca sĩ, các đội sản xuất đều có tinh thần cạnh tranh nhưng tôn trọng nhau, cùng hướng tới việc giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra quốc tế.

“Tôi hy vọng khán giả Việt Nam sẽ hãnh diện về phần trình diễn của mình trước khi tiến ra quốc tế”, cô nói.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc âm nhạc chương trình - cho biết lựa chọn nghệ sĩ đại diện dựa trên ba yếu tố giọng hát, khả năng trình diễn và ngoại ngữ.

Ông khẳng định ca sĩ bước ra sân khấu quốc tế cần có kỹ thuật thanh nhạc, năng lực biểu diễn đáp ứng tiêu chuẩn của cuộc thi và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Những nghệ sĩ hội tụ cả ba yếu tố như Tóc Tiên hiện nay “không có nhiều” trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Nữ ca sĩ là cái tên được ban tổ chức ưu tiên hàng đầu.

“Tóc Tiên thiếu điều gì để không xứng đáng đứng trên sân khấu quốc tế?”, Huy Tuấn nói khi được hỏi về lựa chọn này.

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Huy Tuấn nêu quan điểm không chọn Tóc Tiên thì phải biết chọn ai?

Nhạc sĩ bày tỏ biết ơn khi Tóc Tiên đồng ý tham gia. Ông cho rằng ban tổ chức sẽ gặp khó khăn trong việc tìm gương mặt thay thế đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nếu cô từ chối.

Ở vòng quốc tế, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Huy Tuấn vì thế nhấn mạnh khả năng kết nối với khán giả nước ngoài khi lựa chọn nghệ sĩ và phát triển tiết mục.

Thanh âm Việt Nam áp dụng cách chọn nghệ sĩ trước, tuyển ca khúc sau. Năm tác phẩm được viết cho Tóc Tiên gồm Em Tiên, a to A, Love Always Wins, Khó gì?Follow Me.

Các bài hát sẽ được trình diễn trong đêm tuyển chọn quốc gia, dự kiến trực tiếp lúc 21h30 ngày 3/10. Kết quả dự kiến gồm 50% điểm chuyên môn và 50% bình chọn khán giả.

Tóc Tiên cho biết cả năm bản thu hoàn chỉnh sẽ phát hành trên các nền tảng nghe nhạc để khán giả lựa chọn. Cô dự định đưa các bài hát đến nhiều sân khấu. Tác phẩm được chọn tiếp tục hoàn thiện về âm nhạc và dàn dựng trước vòng quốc tế.

Trạch Dương
#Tóc Tiên #áp lực thi quốc tế #Huy Tuấn #Thanh âm Việt Nam #Eurovision Song Contest Asia 2026

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