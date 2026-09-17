MC Minh Trang thông báo ly hôn

TPO - MC Minh Trang xác nhận cô và chồng - Vũ Đức Thành - đã nhận quyết định ly hôn vào tháng 8. Nữ MC nói quyết định chia tay được đưa ra sau thời gian trải qua nhiều tổn thương và những bất đồng trong cuộc sống, công việc.

Ngày 17/9, MC Minh Trang cho biết cô và ông Vũ Đức Thành đã ly hôn. Theo Minh Trang, hai người nhận quyết định của tòa án vào đầu tháng 8.

Cô nói trước khi đi đến quyết định này, từng cố gắng duy trì cuộc hôn nhân vì gia đình, các con và tình cảm dành cho người bạn đời. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Minh Trang, cô dừng lại vì niềm tin trong hôn nhân không còn.

Minh Trang nói phía trước là hành trình nhiều thử thách khi cô một mình chăm sóc bốn đứa con. Nữ MC cho biết cô nhận được sự hỗ trợ từ cha mẹ, các thành viên trong gia đình và bạn bè.

﻿ MC Minh Trang thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường.

Minh Trang lần đầu chia sẻ cụ thể về vai trò của cô và chồng trong quá trình xây dựng, vận hành các doanh nghiệp gắn với Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức.

Theo Minh Trang, cô tham gia sáng lập, đứng tên sáng lập Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức, từng có giai đoạn đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty sở hữu Hộp Háo Hức. Tuy nhiên, cô cho biết mình không có chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp nên việc quản trị, vận hành từ những ngày đầu chủ yếu phụ thuộc vào ông Vũ Đức Thành.

Minh Trang tập trung vào thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing, trong khi các vấn đề về quản trị, chiến lược, tài chính, nhân sự và vận hành do chồng phụ trách.

Làng Háo Hức được biết đến là mô hình giáo dục trải nghiệm dành cho trẻ em. Một số bài viết giới thiệu mô hình này cho biết Làng Háo Hức do vợ chồng MC Minh Trang và Vũ Đức Thành sáng lập.

Theo thông tin được đăng tải năm 2025, ông Vũ Đức Thành là người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch sinh thái Làng Háo Hức. Ông cũng là người đại diện theo pháp luật của CTCP Làng Háo Hức.

Năm 2025, Làng Háo Hức vướng tranh luận trên mạng xã hội sau khi một số phụ huynh chia sẻ những trải nghiệm không như kỳ vọng liên quan chương trình trại hè. Các phản ánh sau đó thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, xuất hiện các nhóm phụ huynh trao đổi về trải nghiệm tại trại hè.

Minh Trang từng lên tiếng về những phản ánh liên quan Làng Háo Hức. Sau đó, ông Vũ Đức Thành xin lỗi, thừa nhận có lúc không kiềm chế cảm xúc khi trao đổi với phụ huynh.

MC Minh Trang xác nhận đã ly hôn chồng vào tháng 8.

Trong chia sẻ mới nhất, Minh Trang cho biết cô nhận thức được những phản hồi bất bình và trải nghiệm không tốt của một số khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và nhân sự liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của những công ty do cô và ông Thành đứng tên hoặc trực tiếp quản lý.

Nữ MC nhận trách nhiệm về phần mình và gửi lời xin lỗi tới những người từng tin tưởng, đồng hành với Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức. Tuy nhiên, Minh Trang giải thích rằng cô không trực tiếp nắm toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành các công ty.

Theo Minh Trang, những vướng mắc hoặc quyền lợi của khách hàng, đối tác và nhân sự còn chưa được xử lý sẽ tiếp tục do ông Vũ Đức Thành, với tư cách đại diện pháp luật của các công ty, giải quyết.

MC Minh Trang cho biết cô lựa chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân và tiếp tục cuộc sống cùng các con. “Mặt trời vẫn mọc, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn”, nữ MC viết.