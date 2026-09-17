Chi Pu đụng độ Kỳ Duyên

TPO - Chi Pu trở lại màn ảnh sau 7 năm với "Chị chị em em 3". Nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ mong muốn khai thác màu sắc mà khán giả chưa được thấy ở Chi Pu.

Sau thời gian chờ đợi, đoàn phim Chị chị em em 3 công bố danh sách diễn viên tham gia. Chi Pu thể hiện vai Thị Nương, một trong những nữ chính bên cạnh Thị Mầu của Hoa hậu Kỳ Duyên.

Lý do chọn Chi Pu

Nhà sản xuất Will Vũ chia sẻ mong muốn mang lại một hình ảnh, một màu sắc khác hoàn toàn với những điều khán giả thường nhận định về Chi Pu.

"Tôi tin rằng Chi Pu của hiện tại đã dày dặn kinh nghiệm, trải nghiệm cho diễn xuất ở dự án này. Điều tôi quan tâm khi ngỏ lời mời không chỉ là cô ấy hợp vai hay không, mà còn là làm sao khai thác được những màu sắc mà khán giả chưa được thấy ở Chi Pu. Tạo hình nhân vật của Chi đẹp, nhưng tôi muốn vẻ đẹp đó phải là một phần của nhân vật", Will Vũ chia sẻ.

Anh nghĩ Thị Nương là nhân vật phù hợp Chi Pu, dù tính cách đối lập nữ diễn viên. "Nhắc đến Chi Pu, nhiều người nhớ đến cô gái luôn tự do làm điều mình muốn, bản lĩnh đối diện với mọi thứ nhưng Thị Nương lại không như vậy, cô ấy không có quyền quyết định hạnh phúc bản thân", nhà sản xuất phim chia sẻ.

Chi Pu đảm nhận vai diễn Thị Nương trong Chị chị em em 3.

Chi Pu nhận lời ngay. Cô tin tưởng cách lựa chọn cộng sự, sự chỉn chu, đầu tư thông minh, kỹ lưỡng của nhà sản xuất.

"Chị chị em em 1 luôn là kỷ niệm rất đẹp với tôi. Vì vậy, khi anh Will liên hệ, tôi nhận lời ngay”, Chi Pu chia sẻ. Trước đó, trong Chị chị em em 1, Chi Pu thể hiện vai diễn Bảo Nhi - nhân vật có sự chuyển biến tâm lý phức tạp, là nút thắt kéo theo hàng loạt bí mật, toan tính phía sau mối quan hệ.

Vai diễn đánh dấu một thời kỳ mới

Chị chị em em 3 là sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên sau nhiều năm. Nếu như ở vai trò ca sĩ, danh tiếng của Chi Pu đã bùng nổ khắp châu Á, vươn xa khỏi Việt Nam, trở thành nghệ sĩ Việt nổi danh bậc nhất tại Trung Quốc, thì thành tựu diễn xuất còn khiêm tốn.

Chi Pu sinh năm 1993, nổi tiếng với danh xưng hot girl, khán giả công nhận cô có nhan sắc, thân hình nổi bật nhưng tài năng từng bị nhận xét là không có mảng nào nổi trội.

Khi Chi Pu muốn phát triển sự nghiệp cầm micro, cô từng bị chê cười. Đến năm 2023, nữ nghệ sĩ tham gia show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, tiến vào thị trường showbiz Trung Quốc. Lúc này, khán giả có cái nhìn mới về năng lực của Chi Pu. Dù giọng hát vẫn còn nhiều điểm yếu, nhưng khả năng vũ đạo, trình diễn và kiểm soát sân khấu của cô được ghi nhận.

Thành công từ show Đạp gió 2023 giúp Chi Pu dễ dàng hoạt động tại thị trường Trung Quốc, tham gia một số show giải trí, biểu diễn trong các chương trình lớn. Cô còn lọt vào đề cử danh hiệu Nghệ sĩ nổi bật của năm tại Đêm hội tầm nhìn Weibo 2023. Chi Pu cũng là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách này.

Chi Pu vươn xa nhờ show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023.

Trong 3 năm qua, sự nghiệp của Chi Pu đã có những bước nhảy vọt. Từ ngôi sao bị chê cười, nghi ngờ tài năng, nhưng nhờ sự dũng cảm, nỗ lực học hỏi, Chi Pu đã vươn xa khỏi thị trường giải trí Việt.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ cô từng hạnh phúc, cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng mỗi lựa chọn trong quá khứ đều là những viên gạch kiến tạo nên con người hiện tại. Chi Pu tiết lộ về giai đoạn đầy lo âu, sợ rằng sẽ không còn ai muốn đồng hành. Sau nhiều sóng gió, cô luôn cố gắng giấu sự căng thẳng để xuất hiện với năng lượng tích cực nhất.

Chi Pu của hiện tại thành công, tự tin, thời thượng hơn trước. Cô tiếp tục chinh phục điện ảnh để đa dạng hóa hình tượng của bản thân, vượt qua những thử thách mới.

Chi Pu từng tham gia những bộ phim như Giọt nước rơi, Giấc mơ hạnh phúc, Thần tượng, 5S Online, Người mặt trời... Khán giả đánh giá diễn xuất của cô trong quá khứ linh động, dễ thương. Chị chị em em 3 được thực hiện khi Chi Pu đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và nghề nghiệp.