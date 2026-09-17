Đại tá Nguyễn Đại Đồng giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

TPO - Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an).

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng. Ảnh: K.H

Ngày 17/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ từ ngày 18/9.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: K.H

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Đại tá Nguyễn Đại Đồng không ngừng nỗ lực, phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm. Cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Cục An ninh chính trị nội bộ, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh chính trị nội bộ phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông và bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ kế cận trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: K.H

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Tân Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, làm việc công tâm, khách quan, cầu thị, nói đi đôi với làm. Không ngừng học tập, trau dồi tri thức, đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm bắt tay ngay vào công việc.

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cao nhất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ vững uy tín, danh dự và truyền thống quý báu của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh chính trị nội bộ qua các thời kỳ nói riêng.

Quyết tâm nâng tầm công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, góp phần xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.