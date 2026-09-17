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Pháp luật

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‘Trùm siêu xe’ Phan Công Khanh hầu tòa

Tân Châu

TPO - Hôm nay, Phan Công Khanh cùng hai đồng phạm hầu tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sáng nay (17/9), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Phan Công Khanh (32 tuổi, còn gọi Khanh “Super”), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, đang bị truy nã) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

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Phan Công Khanh tại phiên tòa ngày 17/9.

Phan Công Khanh được nhiều người biết đến vì kinh doanh siêu xe tại TPHCM. Dưới danh nghĩa điều hành showroom chuyên mua bán các dòng xe sang, Khanh tạo dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, có khả năng giao dịch những tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng.

Phiên tòa được mở sau khi HĐXX quyết định dời lịch xét xử từ ngày 28/8 sang ngày 17/9 do luật sư bào chữa cho Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có đơn xin hoãn vì bận tham gia một phiên tòa khác.

Theo cáo trạng, trước đây Phan Công Khanh bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong khi Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh đối với Khanh sang “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Cả ba bị cáo hiện cùng bị truy tố về tội danh này.

Về nội dung vụ án, cáo trạng cho hay, Khanh cùng đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng việc khách hàng giao xe để bán, ký gửi hoặc trưng bày, sau đó mang tài sản đi cầm cố hoặc bán cho người khác.

Từ tháng 5/2023, sau khi nhận chiếc McLaren trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H. cùng giấy tờ xe, Khanh cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha mang chiếc xe này đi cầm cố, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Khanh sử dụng số tiền này để giải quyết các khoản nợ và chi phí khác.

Một vụ việc khác liên quan chiếc Mercedes Brabus G800. Khanh và Vấn đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper đã mua chiếc xe này. Tin tưởng thông tin trên, ông T.H.P. đồng ý mua lại xe với giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi ông P. chuyển tiền, Khanh sử dụng tiền vào mục đích cá nhân và không giao xe cho ông P..

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Bị cáo Mohamach Da Pha tại phiên tòa.

Đối với Mohamach Da Pha, cáo trạng xác định bị can này mượn một ô tô BMW trị giá 870 triệu đồng của anh L.T.S. để sử dụng. Sau đó, Da Pha tự ý mang chiếc xe đi cầm cố, lấy 1 tỷ đồng đưa cho Huỳnh Xuân Vấn. Khi chủ xe hỏi, Da Pha nói dối rằng chiếc BMW vẫn đang được sử dụng.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX cho biết Huỳnh Xuân Vấn sau khi bị cáo buộc thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Do đó HĐXX xét xử vắng mặt bị cáo Vấn.

Tân Châu
#Phan Công Khanh #Khanh Super #Huỳnh Xuân Vấn #TAND TPHCM #Lạm dụng tín nhiệm #Siêu xe

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