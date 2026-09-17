Bệnh viện thông tin tình trạng sức khỏe 2 nạn nhân vụ cháy nhà khiến 5 người chết tại Hà Nội

Bác sĩ Nam thông tin, hiện nay hai bệnh nhân H.M.T (sinh năm 1989) và vợ L.T.T (sinh năm 1994) có tiến triển tốt hơn so với hôm qua.

“Sau khi hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện Phổi T.Ư, chúng tôi tiếp tục cho bệnh nhân H.M.T thở oxy cao áp, chuyên điều trị cho những bệnh nhân ngộ độc khí CO vì bệnh nhân đáp ứng tốt. Các chuyên gia đều có chung nhận định là hướng điều trị của Bệnh viện Quân y 354 là hoàn toàn phù hợp với tình trạng và diễn tiến của bệnh nhân”, bác sĩ Nam nói.

Bệnh nhân H.M.T đã có tiến triển sau 1 ngày điều trị tích cực.

Về bệnh nhân L.T.T, tổn thương phần mềm và xương không ảnh hưởng đến tính mạng. Cả hai bệnh nhân đều giao tiếp tốt.

Bác sĩ Nam thông tin, lãnh đạo bệnh viện luôn quan tâm đến tình trạng bệnh nhân, đội ngũ y, bác sĩ của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc túc trực thường xuyên để thăm, khám và huy động tối đa các phương tiện, trang thiết bị tốt nhất để chẩn đoán và điều trị nạn nhân.

Chị L.T.T có nhiều cải thiện về sức khỏe.

Anh P.M.T, anh họ của bệnh nhân cho biết sáng nay gia đình tổ chức lễ tang cho 3 người thân tử vong trong vụ cháy. Do bị thương nặng nên hai người con không thể có mặt để tiễn cha mẹ chặng đường cuối.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ cháy tại căn nhà ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Tại Bệnh viện 354, hai nạn nhân đang được theo dõi do tổn thương hô hấp và chấn thương, trong đó tình trạng được đánh giá nặng.

Nam bệnh nhân H.M.T (SN 1989) bị bỏng hai tay, khó thở và ngạt khói sau hơn 10 phút mắc kẹt trong khu vực cháy. Các bác sĩ ghi nhận nhiều bụi, khói đen trong đường thở, chưa loại trừ ngộ độc CO và đang điều trị bằng oxy cao áp.

Vợ bệnh nhân, chị L.T.T (SN 1994), ít tiếp xúc với khói hơn nhưng bị chấn thương khi ôm con 6 tuổi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy chị bị tràn khí màng phổi.