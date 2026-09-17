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Pháp luật

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Bộ Công an hội ý nghiệp vụ phòng ngừa, xử lý UAV đe dọa an ninh, an toàn hàng không

Thanh Hà

TPO - Theo Bộ Công an, thời gian qua hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng phát triển, phục vụ nhiều nhu cầu chính đáng trong đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, gây mất an toàn…

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Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BCA

Ngày 17/9, Bộ Công an cho biết vừa tổ chức Hội ý nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng phát triển, phục vụ nhiều nhu cầu chính đáng trong đời sống và sản xuất như vui chơi, giải trí, quay phim, chụp ảnh, khảo sát, giám sát công trình và vận chuyển hàng hóa.

Tuy nhiên, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không đang có những diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, gây mất an toàn trong quá trình cất cánh, hạ cánh; làm gián đoạn hoạt động khai thác cảng hàng không và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các thiết bị UAV trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng UAV và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

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Các đại biểu dự Hội ý nghiệp vụ. Ảnh: BCA

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương có cảng hàng không tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, doanh nghiệp nắm vững và chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng, điều khiển UAV và phương tiện bay khác. Nội dung tuyên truyền cần đầy đủ, đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Cùng với việc phổ biến pháp luật, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu các đơn vị phải hướng dẫn người dân cách phòng ngừa và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện UAV, thiết bị hoặc vật thể bay có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án cắm biển cảnh báo khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, cấm sử dụng UAV, phương tiện bay khác… tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên có các hoạt động sử dụng, điều khiển phương tiện bay UAV trái phép, khu vực có nguy cơ cao ảnh hưởng hoạt động hàng không dân dụng.

Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Công an địa phương cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng; phổ biến tại nhà trường cho học sinh, sinh viên; sử dụng đa dạng các nền tảng công nghệ và mạng xã hội để chuyển tải thông tin đến từng người dân, nhất là tại các xã, phường, đặc khu nằm trong hoặc tiếp giáp khu vực cấm bay của cảng hàng không.

Thanh Hà
#UAV #An ninh hàng không #Phòng chống UAV trái phép #Cảng hàng không #Tuyên truyền pháp luật #Bộ Công an

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