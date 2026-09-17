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Pháp luật

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Triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt 1.500 tỷ đồng

Văn Đức - Thành Đạt

TPO - Công an tỉnh Lào Cai vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Lào bắt giữ 91 đối tượng lừa đảo lên đến 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Thủ đoạn đoạn của chúng là lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo từ đó chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.

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Lực lượng Công an triển khai bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng. Ảnh: Tống Huệ.

Đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trao đổi thông tin phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trong Chuyên án đang hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đến ngày 12/9, Ban chuyên án phối hợp Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành kiểm tra, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng. Trong đó có 64 công dân Việt Nam; 27 công dân nước ngoài (bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại.

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Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường thời điểm Ban chuyên án đột kích. Ảnh: Tống Huệ.

Sau khi bắt giữ, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng trên 1.500 tỷ đồng.

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Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp đấu tranh với đối tượng trong đường dây.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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UBND tỉnh Lào Cai trao thưởng cho Ban chuyên án.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã thưởng nóng 200 triệu đồng cho Ban chuyên án.

Văn Đức - Thành Đạt
#Công an tỉnh Lào Cai #Băng nhóm lừa đảo #Tội phạm xuyên quốc gia #Đặc khu Tam giác Vàng #Lừa đảo công nghệ cao

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