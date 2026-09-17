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Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ - Iran kiềm chế, nối lại đàm phán

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế và sớm nối lại các cuộc đàm phán, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araqchi tại Bắc Kinh hôm 16/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Mỹ và Iran giữ thái độ kiềm chế và nối lại các cuộc đàm phán.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đề nghị Tehran và Washington quay trở lại những đồng thuận đạt được trong Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời tham gia các cuộc tham vấn thực chất nhằm xây dựng lại cơ chế đàm phán.

Ông cũng kêu gọi các bên thực hiện những biện pháp hiệu quả để sớm khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với vận tải năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Ngoại Trưởng Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh không muốn căng thẳng khu vực tiếp tục lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời cho rằng tình hình hiện nay cho thấy cấu trúc an ninh tại Trung Đông còn nhiều hạn chế và cần được cải cách, tăng cường.

"Tehran và Washington nên xây dựng lại cơ chế đàm phán dựa trên sự đồng thuận đã đạt được. Tình hình hiện tại một lần nữa cho thấy cấu trúc an ninh hiện có ở Trung Đông còn hạn chế, cần được cải cách và tăng cường", ông nói.

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông, đồng thời cho biết chính sách của Bắc Kinh đối với Iran vẫn nhất quán và ổn định.

Cuộc hội đàm giữa hai nhà ngoại giao diễn ra chỉ khoảng một tuần trước cuộc gặp dự kiến ​​giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.

Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi duy trì hoạt động hàng hải an toàn, bình thường qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn tránh trực tiếp đối đầu với Tehran về những cảnh báo liên quan đến hoạt động vận tải biển.

Quỳnh Như
Reuters
#Ngoại trưởng #Trung Quốc #Mỹ #Iran #đàm phán #Trung Đông #eo biển Hormuz

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