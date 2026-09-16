Khoảnh khắc Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu vẫy tay chào Việt Nam, lái chuyên cơ về nước

TPO - Chiều 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu vẫy tay chào Việt Nam trước khi đích thân lái chuyên cơ trở về nước.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-16/9, Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đã dự lễ đón cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì; hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hội kiến Thủ tướng Lê Minh Hưng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu cũng đã dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì; thăm chùa Quán Sứ và dự lễ cầu an; thăm Trung tâm Văn hoá Thái Lan tại Trường Đại học Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976.

Chuyến thăm là sự kiện trọng đại trong dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác và giao lưu, vì lợi ích lâu dài và sự thịnh vượng của nhân dân Thái Lan và Việt Nam.