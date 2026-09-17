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Pháp luật

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Gửi clip nhạy cảm làm nhục khi người yêu cũ đi lấy chồng

Huỳnh Thủy

TPO - Biết người yêu cũ đi lấy chồng, người đàn ông ở Đắk Lắk gửi clip nhạy cảm để làm nhục, xúc phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố Hà Hồng Đức (28 tuổi, trú xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Làm nhục người khác.

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Cơ quan công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với đối tượng Hà Hồng Đức. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Trước đó, cơ quan công an phối hợp Công an xã M’Đrắk xác minh đơn tố giác của chị N.T.L. (23 tuổi, trú TP Hải Phòng) về việc bị Đức sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để đe dọa, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đức và chị L. quen biết nhau năm 2023 tại Đài Loan. Sau thời gian tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm.

Khoảng tháng 7/2025, trong quá trình trò chuyện qua mạng xã hội, Đức tự ý ghi lại màn hình 9 video có hình ảnh nhạy cảm của chị L. mà không được người này đồng ý.

Sau đó, biết Đức đã kết hôn, chị L. chủ động chia tay và không còn liên lạc. Cuối năm 2025, chị L. quen một người đàn ông tại Đài Loan và kết hôn.

Biết người yêu cũ đã lập gia đình, Đức nhiều lần gọi điện gây phiền hà, quấy phá. Chị L. nhiều lần yêu cầu Đức chấm dứt nhưng người này không nghe.

Ngày 8/5/2026, thông qua mạng xã hội, Đức gửi cho chị L. một video nhạy cảm dài khoảng 24 giây. Cho rằng hành vi của Đức xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, đời sống riêng tư, chị L. trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, xử lý theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Khởi tố #Vụ án #Làm nhục #Người yêu cũ

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