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Pháp luật

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Giám đốc ngồi tù vì đưa người sang Dubai tìm đường tới Canada

Thu Hiền

TPO - Không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, Nguyễn Duy Hiển - Giám đốc Công ty TNHH Đăng Phương Group - vẫn nhận hồ sơ, thu tiền rồi tổ chức cho 9 người xuất cảnh trái phép sang Canada và Armenia.

Ngày 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Duy Hiển (SN 1981, trú TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Đăng Phương Group và Bùi Thị Yến (SN 1985, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo hồ sơ vụ án, dù không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động tại Canada, Armenia, từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025, Hiển vẫn câu kết với Yến để tư vấn, nhận hồ sơ và tiền của những người có nhu cầu ra nước ngoài lao động.

Tháng 6/2024, Hiển và Yến bàn bạc, nhận hồ sơ của 6 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh, thu tổng cộng 21.500 USD để tổ chức cho những người này sang Canada lao động trái phép.

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Hai bị cáo tại tòa.

Để thực hiện, các đối tượng làm thủ tục cho 6 người xuất cảnh bằng visa du lịch sang Dubai. Sau đó, nhóm này dự định từ Dubai tìm cách sang Canada để trốn ở lại, lao động bất hợp pháp.

Ngày 15/9/2024, Yến làm thủ tục cho 6 người xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sang Dubai. Tuy nhiên, do không xin được visa Canada, đến tháng 11/2024, những người này phải mua vé máy bay trở về Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Hiển tiếp tục bàn bạc với Yến nhận hồ sơ, tiền của 2 người có nhu cầu sang Armenia lao động trái phép. Chi phí mỗi trường hợp gần 300 triệu đồng.

Sau khi sang Armenia, do điều kiện lao động không đảm bảo, đến ngày 1/6/2025, Yến mua vé máy bay cho 2 người này trở về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định Hiển và Yến phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần tổ chức cho tổng cộng 9 người trốn đi nước ngoài trái phép.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận dù không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài nhưng vì mục đích vụ lợi vẫn thực hiện.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Bùi Thị Yến đã chủ động khắc phục thiệt hại cho toàn bộ các lao động. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Duy Hiển 5 năm tù, Bùi Thị Yến 18 tháng tù.

Thu Hiền
#người trốn đi nước ngoài #tổ chức trái phép #Nghệ An #Canada #Armenia #tòa án #tội phạm

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