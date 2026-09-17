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Rào chắn đường Nguyễn Trãi theo từng đoạn phục vụ thi công Vành đai 2,5

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 20/9 đến hết ngày 7/10/2026, đường Nguyễn Trãi đoạn qua phường Thanh Xuân sẽ được rào chắn cuốn chiếu theo 3 giai đoạn để thi công đấu nối thoát nước phục vụ Dự án đường Vành đai 2,5.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt phương án phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công đấu nối cống thoát nước D1000 với tuyến Vành đai 2,5. Phương án nhằm hạn chế xung đột dòng xe, giảm nguy cơ ùn tắc trên trục cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Việc thi công được triển khai theo hướng từ ngã tư Sở đi Hà Đông.

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Đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn từng đoạn để phục vụ thi công đấu nối thoát nước thuộc dự án đường Vành đai 2,5.

Quá trình rào chắn được chia làm 3 giai đoạn liên tiếp theo hình thức cuốn chiếu. Ở giai đoạn đầu, đơn vị thi công rào chắn cố định 2 làn đường sát vỉa hè bên phải với chiều dài khoảng 40m, giữ lại 15m lòng đường cho các phương tiện lưu thông. Sau khi hoàn thành phân đoạn này, nhà thầu phải thu hồi ngay rào chắn và hoàn trả nguyên trạng mặt đường trước khi chuyển sang giai đoạn kế tiếp.

Bước sang giai đoạn 2, rào chắn được chuyển sang làn 3 và làn 4 tính từ mép vỉa hè phải. Khu vực này tiếp tục duy trì bề rộng mặt đường lưu thông 15m, gồm 8m sát dải phân cách giữa và 7m sát vỉa hè. Đến giai đoạn 3, đơn vị thi công lập rào chắn tại làn 5 và làn 6 sát dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 40m, tiếp tục bảo đảm 15m mặt đường thông suốt cho phương tiện qua lại.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại ban ngày của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu các phương tiện phục vụ thi công chỉ được hoạt động ngoài phạm vi rào chắn từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Trước 5h sáng hằng ngày, toàn bộ máy móc, thiết bị phải được đưa gọn vào bên trong rào chắn.

Vào các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội hoặc khi có yêu cầu đột xuất từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu dọn sạch phế thải, vật liệu và hoàn trả mặt bằng hạ tầng giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp thi công cuốn chiếu. Tại khu vực công trường, đơn vị thi công phải bố trí hàng rào, dây phản quang, đèn cảnh báo, cắm biển hạn chế tốc độ và thiết lập 3 lớp cảnh báo chỉ dẫn từ xa ở các cự ly 200m, 100m và 50m.

Cùng với đó, nhà thầu phải bố trí nhân lực túc trực phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương phân luồng từ xa lẫn tại vị trí rào chắn, kịp thời xử lý khi xảy ra ùn ứ. Toàn bộ xe máy móc phục vụ công trình đều phải được đăng ký và cấp phép theo đúng quy định.

Phùng Linh
#Nguyễn Trãi #Vành đai 2 #5 #thi công #giao thông #rào chắn #đấu nối thoát nước #Hà Nội

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