Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu báo cáo việc đóng cửa chợ Kim Liên

TPO - Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu UBND phường Kim Liên báo cáo bằng văn bản về vụ việc đóng cửa chợ Kim Liên khiến gần 200 tiểu thương kinh doanh tại chợ hoang mang.

Sở Công Thương Hà Nội vừa có công văn gửi UBND phường Kim Liên (Hà Nội) về phản ánh của báo chí liên quan đến việc đóng cửa chợ Kim Liên.

Theo đó, thời gian vừa qua, báo chí phản ánh việc chợ Kim Liên đóng cửa nhưng chưa có chợ tạm khiến gần 200 tiểu thương chưa biết ngày trở lại.

Để làm rõ những thông tin báo chí nêu và báo cáo UBND TP, Sở Công Thương đề nghị UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, báo cáo làm rõ những nội dung liên quan đến các nội dung phản ánh.

Thông báo của chính quyền địa phương về việc đóng cửa chợ Kim Liên

Đồng thời, báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND TP, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Công Thương trước ngày 15/9 để tổng hợp.

Ngày 15/9, báo Tiền Phong phản ánh việc nhiều tiểu thương chợ Kim Liên “kêu cứu” vì cho rằng phường đóng cửa chợ nhưng chưa bố trí chợ tạm, chưa xác định thời điểm được quay lại kinh doanh khiến họ hoang mang, mất nguồn thu nhập và ảnh hưởng đến đời sống gia đình.

Chợ Kim Liên hoạt động từ năm 1992, là địa điểm kinh doanh, mua sắm gắn bó với đời sống nhân dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương.

Trước thời điểm đóng cửa, có gần 200 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại chợ. Nhiều hộ dân yêu cầu chính quyền thông báo rõ thời gian chợ được hoạt động trở lại, hoặc có phương án bố trí chợ tạm để đảm bảo thu nhập, cuộc sống cho người dân.