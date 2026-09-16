Fujifilm vinh danh 39 tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng In ấn Sáng tạo Châu Á - Thái Bình Dương 2026

FUJIFILM Business Innovation hân hạnh công bố các tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng In ấn Sáng tạo Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản 2026 (sau đây gọi là IPA 2026 APJ), giải thưởng tôn vinh sự sáng tạo và kỹ thuật xuất sắc trong lĩnh vực in ấn sản xuất. Tổng cộng 39 tác phẩm in kỹ thuật số sáng tạo, đổi mới đến từ 13 quốc gia đã đoạt giải.

Giải thưởng In ấn Sáng tạo (sau đây gọi là IPA) từ lâu đã đóng vai trò là một nền tảng để các chuyên gia trong ngành in ấn vượt qua các giới hạn, khám phá công nghệ mới và thể hiện sự sáng tạo của mình. Bước sang năm thứ 19, IPA 2026 APJ đã nhận được 416 bài dự thi đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Australia và New Zealand.

Các bài dự thi năm nay cho thấy xu hướng nổi bật ở các hạng mục Bao bì, Thiết kế sáng tạo và Brochure, làm nổi bật sự đa dạng và tính đổi mới nhờ các công nghệ mực toner tiên tiến của FUJIFILM Business Innovation, trong đó có các màu đặc biệt, cũng như công nghệ in phun. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã sử dụng các màu đặc biệt, trong đó có toner màu Green mới được giới thiệu dành cho Revoria Press™ PC2120, để tạo ra những sản phẩm có hiệu ứng thị giác ấn tượng, vượt ra ngoài hệ màu CMYK truyền thống.

"Là giám khảo của Giải thưởng In ấn Sáng tạo kể từ khi giải thưởng được tổ chức lần đầu cách đây 19 năm, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình phi thường của ngành in kỹ thuật số. Những tiến bộ về công nghệ thật đáng kinh ngạc, trong đó FUJIFILM đóng vai trò tiên phong trong việc định hình ngành như chúng ta biết ngày nay", ông Paul Callaghan, Trưởng ban Giám khảo IPA 2026 APJ cho biết. "Các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự sáng tạo và chất lượng nổi bật, với việc sử dụng ngày càng nhiều các màu đặc biệt như Pink, Gold, Silver và Green. Các tác phẩm đoạt giải xứng đáng được tôn vinh vì những thành tựu đạt được cũng như những chuẩn mực mà các tác phẩm này đã góp phần thiết lập cho ngành".

Trong bối cảnh ngành in không ngừng phát triển, FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cam kết hỗ trợ khách hàng và định hình tương lai ngành in. IPA sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng truyền cảm hứng và thúc đẩy ngành in vượt qua các giới hạn, đồng thời tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất, tăng cường hợp tác và đổi mới trong cộng đồng ngành in toàn cầu.

Các tác phẩm đoạt giải cùng những tác phẩm dự thi khác dự kiến sẽ được trưng bày tại các sự kiện và phòng trưng bày trên khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Best Innovation Award 2026 APJTên công ty: Sampurna PrintshopHạng mục: Bao bì cứngTên tác phẩm: Javatik PackagingIn trên: Revoria Press™ PC2120Khu vực: Indonesia

Lấy cảm hứng từ di sản phong phú của nghệ thuật batik Surakarta và hình tượng gunungan mang tính biểu tượng trong nghệ thuật wayang truyền thống, bao bì cao cấp này tái hiện văn hóa Indonesia qua một thiết kế đương đại, tạo sự đồng điệu với công chúng hiện đại. Những màu sắc được lựa chọn kỹ lưỡng, tượng trưng cho vũ trụ, đời sống con người và thiên nhiên, được làm nổi bật bằng các toner màu đặc biệt Gold, Green và Pink sống động, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Thiết kế kết cấu thanh lịch cùng kỹ thuật chế tác tinh xảo nâng tầm hơn nữa trải nghiệm sản phẩm bao bì. Được sản xuất trên Revoria Press PC2120, dự án cho thấy in kỹ thuật số có thể kết hợp việc truyền tải câu chuyện văn hóa, tính linh hoạt trong sáng tạo, cá nhân hóa và sản xuất số lượng nhỏ với chi phí hợp lý. Sự kết hợp nổi bật giữa truyền thống, đổi mới và năng lực kỹ thuật xuất sắc đã giúp tác phẩm này giành được giải thưởng Best Innovation Award 2026 APJ.

Các hạng mục và tác phẩm đoạt giải

Hạng mục giải thưởng

APJ

Tên công ty

Khu vực

Best Innovation Award 2026 APJ

Winner

Sampurna Printshop

Indonesia

Sách

Winner

Image Quality Lab Co., Ltd.

Thái Lan

Runner-Up

First City University College

Malaysia

Sách ảnh

Winner

Chengdu Jiyijian Cultural Communication Co., Ltd.

Trung Quốc đại lục

Runner-Up

Sampurna Printshop

Indonesia

Brochure, Catalogue & Tờ rơi

Winner

Enviro Print Group

Australia

Runner-Up

Musa 24 Hours Printing

Singapore

Chiến dịch in ấn nhiều hạng mục

Winner

Press Creation Co., Ltd.

Thái Lan

Runner-Up

Fandata P/L trading as Engine

Australia

Ứng dụng in khổ lớn

Winner

Image Quality Lab Co., Ltd.

Thái Lan

Runner-Up

Beijing ZhongXianTuoFang Technology Development Co., Ltd.

Trung Quốc đại lục

Bao bì cứng

Winner

Sampurna Printshop

Indonesia

Runner-Up

Visualtell Printing

Singapore

Bao bì

Winner

Refine Printing

Singapore

Runner-Up

PT. KHIANT SUKSES BATAM

Indonesia

Nhãn in kỹ thuật số

Winner

Refine Printing

Singapore

Runner-Up

Hangzhou JiuCai Label Co., Ltd.

Trung Quốc đại lục

Lịch

Winner

KHANG VIET DESIGN & PRINTING CO., LTD

Việt Nam

Runner-Up

Seven Eight Nine Print Tech Co., Ltd.

Thái Lan

Menu ăn/uống

Winner

Neo Digital Co., Ltd.

Thái Lan

Runner-Up

Press Creation Co., Ltd.

Thái Lan

Tái tạo tác phẩm nghệ thuật

Winner

Nanjing Amity Printing Co., Ltd.

Trung Quốc đại lục

Runner-Up

TVG Thai Co., Ltd.

Thái Lan

Thiết kế sáng tạo

Winner

Ad Imaging Solutions

Singapore

Runner-Up

RAYS HARDWARE INTERNATIONAL CO., LTD.

Đài Loan (Trung Quốc)

Tính bền vững

Winner

Okumura Printing Co., Ltd.

Nhật Bản

Runner-Up

MIURA CO., LTD

Nhật Bản

Ứng dụng màu đặc biệt

Winner

Bunshodo Printing Co., Ltd.

Nhật Bản

Runner-Up

Infopaper Technology (M) Sdn. Bhd.

Malaysia

Ấn phẩm tự quảng bá của công ty

Winner

Ngai Heng

Singapore

Runner-Up

Guangzhou Zibai Sintech Ltd.

Trung Quốc đại lục

Công nghệ

Winner

Sasao Printing Co., Ltd.

Nhật Bản

Hiệu quả kinh doanh

Winner

CHINOBEIKOKUTEN LTD.

Nhật Bản

Nhà thiết kế trẻ sáng tạo

Winner

Luo Jiajie

Shenzhen Polytechnic University

Trung Quốc đại lục

Runner-Up

Ma Wanping

Shenzhen Polytechnic University

Trung Quốc đại lục

Vật phẩm trưng bày tại điểm bán

Winner

BUP GROUP SDN BHD

Malaysia

Thiệp mời

Winner

Sampurna Printshop

Indonesia

Runner-Up

D2 DESIGN & PRINT CO., LTD

Việt Nam

Giáo dục

Winner

PT. Klick Express Mitra Grafika

Indonesia

Runner-Up

Image Quality Lab Co., Ltd.

Thái Lan



*Các tên dịch vụ và sản phẩm được đề cập trong thông cáo báo chí này là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation và FUJIFILM Business Innovation Corp.