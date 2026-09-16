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Kinh tế

Fujifilm vinh danh 39 tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng In ấn Sáng tạo Châu Á - Thái Bình Dương 2026

P.V

FUJIFILM Business Innovation hân hạnh công bố các tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng In ấn Sáng tạo Châu Á - Thái Bình Dương & Nhật Bản 2026 (sau đây gọi là IPA 2026 APJ), giải thưởng tôn vinh sự sáng tạo và kỹ thuật xuất sắc trong lĩnh vực in ấn sản xuất. Tổng cộng 39 tác phẩm in kỹ thuật số sáng tạo, đổi mới đến từ 13 quốc gia đã đoạt giải.

Giải thưởng In ấn Sáng tạo (sau đây gọi là IPA) từ lâu đã đóng vai trò là một nền tảng để các chuyên gia trong ngành in ấn vượt qua các giới hạn, khám phá công nghệ mới và thể hiện sự sáng tạo của mình. Bước sang năm thứ 19, IPA 2026 APJ đã nhận được 416 bài dự thi đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Australia và New Zealand.

Các bài dự thi năm nay cho thấy xu hướng nổi bật ở các hạng mục Bao bì, Thiết kế sáng tạo và Brochure, làm nổi bật sự đa dạng và tính đổi mới nhờ các công nghệ mực toner tiên tiến của FUJIFILM Business Innovation, trong đó có các màu đặc biệt, cũng như công nghệ in phun. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã sử dụng các màu đặc biệt, trong đó có toner màu Green mới được giới thiệu dành cho Revoria Press™ PC2120, để tạo ra những sản phẩm có hiệu ứng thị giác ấn tượng, vượt ra ngoài hệ màu CMYK truyền thống.

"Là giám khảo của Giải thưởng In ấn Sáng tạo kể từ khi giải thưởng được tổ chức lần đầu cách đây 19 năm, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình phi thường của ngành in kỹ thuật số. Những tiến bộ về công nghệ thật đáng kinh ngạc, trong đó FUJIFILM đóng vai trò tiên phong trong việc định hình ngành như chúng ta biết ngày nay", ông Paul Callaghan, Trưởng ban Giám khảo IPA 2026 APJ cho biết. "Các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự sáng tạo và chất lượng nổi bật, với việc sử dụng ngày càng nhiều các màu đặc biệt như Pink, Gold, Silver và Green. Các tác phẩm đoạt giải xứng đáng được tôn vinh vì những thành tựu đạt được cũng như những chuẩn mực mà các tác phẩm này đã góp phần thiết lập cho ngành".

Trong bối cảnh ngành in không ngừng phát triển, FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cam kết hỗ trợ khách hàng và định hình tương lai ngành in. IPA sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng truyền cảm hứng và thúc đẩy ngành in vượt qua các giới hạn, đồng thời tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất, tăng cường hợp tác và đổi mới trong cộng đồng ngành in toàn cầu.

Các tác phẩm đoạt giải cùng những tác phẩm dự thi khác dự kiến sẽ được trưng bày tại các sự kiện và phòng trưng bày trên khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Best Innovation Award 2026 APJTên công ty: Sampurna PrintshopHạng mục: Bao bì cứngTên tác phẩm: Javatik PackagingIn trên: Revoria Press™ PC2120Khu vực: Indonesia
Best Innovation Award 2026 APJTên công ty: Sampurna PrintshopHạng mục: Bao bì cứngTên tác phẩm: Javatik PackagingIn trên: Revoria Press™ PC2120Khu vực: Indonesia

Lấy cảm hứng từ di sản phong phú của nghệ thuật batik Surakarta và hình tượng gunungan mang tính biểu tượng trong nghệ thuật wayang truyền thống, bao bì cao cấp này tái hiện văn hóa Indonesia qua một thiết kế đương đại, tạo sự đồng điệu với công chúng hiện đại. Những màu sắc được lựa chọn kỹ lưỡng, tượng trưng cho vũ trụ, đời sống con người và thiên nhiên, được làm nổi bật bằng các toner màu đặc biệt Gold, Green và Pink sống động, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Thiết kế kết cấu thanh lịch cùng kỹ thuật chế tác tinh xảo nâng tầm hơn nữa trải nghiệm sản phẩm bao bì. Được sản xuất trên Revoria Press PC2120, dự án cho thấy in kỹ thuật số có thể kết hợp việc truyền tải câu chuyện văn hóa, tính linh hoạt trong sáng tạo, cá nhân hóa và sản xuất số lượng nhỏ với chi phí hợp lý. Sự kết hợp nổi bật giữa truyền thống, đổi mới và năng lực kỹ thuật xuất sắc đã giúp tác phẩm này giành được giải thưởng Best Innovation Award 2026 APJ.

Các hạng mục và tác phẩm đoạt giải

Hạng mục giải thưởng
APJ
Tên công ty
Khu vực
Best Innovation Award 2026 APJ
Winner
Sampurna Printshop
Indonesia
Sách
Winner
Image Quality Lab Co., Ltd.
Thái Lan
Runner-Up
First City University College
Malaysia
Sách ảnh
Winner
Chengdu Jiyijian Cultural Communication Co., Ltd.
Trung Quốc đại lục
Runner-Up
Sampurna Printshop
Indonesia
Brochure, Catalogue & Tờ rơi
Winner
Enviro Print Group
Australia
Runner-Up
Musa 24 Hours Printing
Singapore
Chiến dịch in ấn nhiều hạng mục
Winner
Press Creation Co., Ltd.
Thái Lan
Runner-Up
Fandata P/L trading as Engine
Australia
Ứng dụng in khổ lớn
Winner
Image Quality Lab Co., Ltd.
Thái Lan
Runner-Up
Beijing ZhongXianTuoFang Technology Development Co., Ltd.
Trung Quốc đại lục
Bao bì cứng
Winner
Sampurna Printshop
Indonesia
Runner-Up
Visualtell Printing
Singapore
Bao bì
Winner
Refine Printing
Singapore
Runner-Up
PT. KHIANT SUKSES BATAM
Indonesia
Nhãn in kỹ thuật số
Winner
Refine Printing
Singapore
Runner-Up
Hangzhou JiuCai Label Co., Ltd.
Trung Quốc đại lục
Lịch
Winner
KHANG VIET DESIGN & PRINTING CO., LTD
Việt Nam
Runner-Up
Seven Eight Nine Print Tech Co., Ltd.
Thái Lan
Menu ăn/uống
Winner
Neo Digital Co., Ltd.
Thái Lan
Runner-Up
Press Creation Co., Ltd.
Thái Lan
Tái tạo tác phẩm nghệ thuật
Winner
Nanjing Amity Printing Co., Ltd.
Trung Quốc đại lục
Runner-Up
TVG Thai Co., Ltd.
Thái Lan
Thiết kế sáng tạo
Winner
Ad Imaging Solutions
Singapore
Runner-Up
RAYS HARDWARE INTERNATIONAL CO., LTD.
Đài Loan (Trung Quốc)
Tính bền vững
Winner
Okumura Printing Co., Ltd.
Nhật Bản
Runner-Up
MIURA CO., LTD
Nhật Bản
Ứng dụng màu đặc biệt
Winner
Bunshodo Printing Co., Ltd.
Nhật Bản
Runner-Up
Infopaper Technology (M) Sdn. Bhd.
Malaysia
Ấn phẩm tự quảng bá của công ty
Winner
Ngai Heng
Singapore
Runner-Up
Guangzhou Zibai Sintech Ltd.
Trung Quốc đại lục
Công nghệ
Winner
Sasao Printing Co., Ltd.
Nhật Bản
Hiệu quả kinh doanh
Winner
CHINOBEIKOKUTEN LTD.
Nhật Bản
Nhà thiết kế trẻ sáng tạo
Winner
Luo Jiajie
Shenzhen Polytechnic University
Trung Quốc đại lục
Runner-Up
Ma Wanping
Shenzhen Polytechnic University
Trung Quốc đại lục
Vật phẩm trưng bày tại điểm bán
Winner
BUP GROUP SDN BHD
Malaysia
Thiệp mời
Winner
Sampurna Printshop
Indonesia
Runner-Up
D2 DESIGN & PRINT CO., LTD
Việt Nam
Giáo dục
Winner
PT. Klick Express Mitra Grafika
Indonesia
Runner-Up
Image Quality Lab Co., Ltd.
Thái Lan

*Các tên dịch vụ và sản phẩm được đề cập trong thông cáo báo chí này là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation và FUJIFILM Business Innovation Corp.

P.V
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