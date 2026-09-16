Fujifilm vinh danh 39 tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng In ấn Sáng tạo Châu Á - Thái Bình Dương 2026

Giải thưởng In ấn Sáng tạo (sau đây gọi là IPA) từ lâu đã đóng vai trò là một nền tảng để các chuyên gia trong ngành in ấn vượt qua các giới hạn, khám phá công nghệ mới và thể hiện sự sáng tạo của mình. Bước sang năm thứ 19, IPA 2026 APJ đã nhận được 416 bài dự thi đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Australia và New Zealand.
Các bài dự thi năm nay cho thấy xu hướng nổi bật ở các hạng mục Bao bì, Thiết kế sáng tạo và Brochure, làm nổi bật sự đa dạng và tính đổi mới nhờ các công nghệ mực toner tiên tiến của FUJIFILM Business Innovation, trong đó có các màu đặc biệt, cũng như công nghệ in phun. Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã sử dụng các màu đặc biệt, trong đó có toner màu Green mới được giới thiệu dành cho Revoria Press™ PC2120, để tạo ra những sản phẩm có hiệu ứng thị giác ấn tượng, vượt ra ngoài hệ màu CMYK truyền thống.
"Là giám khảo của Giải thưởng In ấn Sáng tạo kể từ khi giải thưởng được tổ chức lần đầu cách đây 19 năm, tôi đã chứng kiến sự chuyển mình phi thường của ngành in kỹ thuật số. Những tiến bộ về công nghệ thật đáng kinh ngạc, trong đó FUJIFILM đóng vai trò tiên phong trong việc định hình ngành như chúng ta biết ngày nay", ông Paul Callaghan, Trưởng ban Giám khảo IPA 2026 APJ cho biết. "Các tác phẩm dự thi năm nay cho thấy sự sáng tạo và chất lượng nổi bật, với việc sử dụng ngày càng nhiều các màu đặc biệt như Pink, Gold, Silver và Green. Các tác phẩm đoạt giải xứng đáng được tôn vinh vì những thành tựu đạt được cũng như những chuẩn mực mà các tác phẩm này đã góp phần thiết lập cho ngành".
Trong bối cảnh ngành in không ngừng phát triển, FUJIFILM Business Innovation tiếp tục cam kết hỗ trợ khách hàng và định hình tương lai ngành in. IPA sẽ tiếp tục đóng vai trò là nền tảng truyền cảm hứng và thúc đẩy ngành in vượt qua các giới hạn, đồng thời tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất, tăng cường hợp tác và đổi mới trong cộng đồng ngành in toàn cầu.
Các tác phẩm đoạt giải cùng những tác phẩm dự thi khác dự kiến sẽ được trưng bày tại các sự kiện và phòng trưng bày trên khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.
Lấy cảm hứng từ di sản phong phú của nghệ thuật batik Surakarta và hình tượng gunungan mang tính biểu tượng trong nghệ thuật wayang truyền thống, bao bì cao cấp này tái hiện văn hóa Indonesia qua một thiết kế đương đại, tạo sự đồng điệu với công chúng hiện đại. Những màu sắc được lựa chọn kỹ lưỡng, tượng trưng cho vũ trụ, đời sống con người và thiên nhiên, được làm nổi bật bằng các toner màu đặc biệt Gold, Green và Pink sống động, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Thiết kế kết cấu thanh lịch cùng kỹ thuật chế tác tinh xảo nâng tầm hơn nữa trải nghiệm sản phẩm bao bì. Được sản xuất trên Revoria Press PC2120, dự án cho thấy in kỹ thuật số có thể kết hợp việc truyền tải câu chuyện văn hóa, tính linh hoạt trong sáng tạo, cá nhân hóa và sản xuất số lượng nhỏ với chi phí hợp lý. Sự kết hợp nổi bật giữa truyền thống, đổi mới và năng lực kỹ thuật xuất sắc đã giúp tác phẩm này giành được giải thưởng Best Innovation Award 2026 APJ.
Các hạng mục và tác phẩm đoạt giải
|Hạng mục giải thưởng
|APJ
|Tên công ty
|Khu vực
|Best Innovation Award 2026 APJ
|Winner
|Sampurna Printshop
|Indonesia
|Sách
|Winner
|Image Quality Lab Co., Ltd.
|Thái Lan
|Runner-Up
|First City University College
|Malaysia
|Sách ảnh
|Winner
|Chengdu Jiyijian Cultural Communication Co., Ltd.
|Trung Quốc đại lục
|Runner-Up
|Sampurna Printshop
|Indonesia
|Brochure, Catalogue & Tờ rơi
|Winner
|Enviro Print Group
|Australia
|Runner-Up
|Musa 24 Hours Printing
|Singapore
|Chiến dịch in ấn nhiều hạng mục
|Winner
|Press Creation Co., Ltd.
|Thái Lan
|Runner-Up
|Fandata P/L trading as Engine
|Australia
|Ứng dụng in khổ lớn
|Winner
|Image Quality Lab Co., Ltd.
|Thái Lan
|Runner-Up
|Beijing ZhongXianTuoFang Technology Development Co., Ltd.
|Trung Quốc đại lục
|Bao bì cứng
|Winner
|Sampurna Printshop
|Indonesia
|Runner-Up
|Visualtell Printing
|Singapore
|Bao bì
|Winner
|Refine Printing
|Singapore
|Runner-Up
|PT. KHIANT SUKSES BATAM
|Indonesia
|Nhãn in kỹ thuật số
|Winner
|Refine Printing
|Singapore
|Runner-Up
|Hangzhou JiuCai Label Co., Ltd.
|Trung Quốc đại lục
|Lịch
|Winner
|KHANG VIET DESIGN & PRINTING CO., LTD
|Việt Nam
|Runner-Up
|Seven Eight Nine Print Tech Co., Ltd.
|Thái Lan
|Menu ăn/uống
|Winner
|Neo Digital Co., Ltd.
|Thái Lan
|Runner-Up
|Press Creation Co., Ltd.
|Thái Lan
|Tái tạo tác phẩm nghệ thuật
|Winner
|Nanjing Amity Printing Co., Ltd.
|Trung Quốc đại lục
|Runner-Up
|TVG Thai Co., Ltd.
|Thái Lan
|Thiết kế sáng tạo
|Winner
|Ad Imaging Solutions
|Singapore
|Runner-Up
|RAYS HARDWARE INTERNATIONAL CO., LTD.
|Đài Loan (Trung Quốc)
|Tính bền vững
|Winner
|Okumura Printing Co., Ltd.
|Nhật Bản
|Runner-Up
|MIURA CO., LTD
|Nhật Bản
|Ứng dụng màu đặc biệt
|Winner
|Bunshodo Printing Co., Ltd.
|Nhật Bản
|Runner-Up
|Infopaper Technology (M) Sdn. Bhd.
|Malaysia
|Ấn phẩm tự quảng bá của công ty
|Winner
|Ngai Heng
|Singapore
|Runner-Up
|Guangzhou Zibai Sintech Ltd.
|Trung Quốc đại lục
|Công nghệ
|Winner
|Sasao Printing Co., Ltd.
|Nhật Bản
|Hiệu quả kinh doanh
|Winner
|CHINOBEIKOKUTEN LTD.
|Nhật Bản
|Nhà thiết kế trẻ sáng tạo
|Winner
|Luo Jiajie
Shenzhen Polytechnic University
|Trung Quốc đại lục
|Runner-Up
|Ma Wanping
Shenzhen Polytechnic University
|Trung Quốc đại lục
|Vật phẩm trưng bày tại điểm bán
|Winner
|BUP GROUP SDN BHD
|Malaysia
|Thiệp mời
|Winner
|Sampurna Printshop
|Indonesia
|Runner-Up
|D2 DESIGN & PRINT CO., LTD
|Việt Nam
|Giáo dục
|Winner
|PT. Klick Express Mitra Grafika
|Indonesia
|Runner-Up
|Image Quality Lab Co., Ltd.
|Thái Lan
*Các tên dịch vụ và sản phẩm được đề cập trong thông cáo báo chí này là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của FUJIFILM Corporation và FUJIFILM Business Innovation Corp.