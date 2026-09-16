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Kinh tế

Khởi công dự án LOTTE MART Hạ Long

P.V

Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) chính thức tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp sự tham dự của đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, bao gồm: ông Vũ Ngọc Lâm – Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Quảng Ninh; ông Nguyễn Hoàng Quý – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy; ông Phạm Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy; cùng đại diện các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo Tập đoàn BIM và các đối tác đồng hành.

Lễ khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long vừa diễn ra vào sáng nay 16/9
Lễ khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long vừa diễn ra vào sáng nay 16/9

Sự kiện khởi công đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam. Đáng chú ý, quyết định đặt nền móng tại thành phố kỳ quan Hạ Long xuất phát từ định hướng chiến lược mang tính bước ngoặt của ông Cha Woo Cheol – Tổng Giám đốc Toàn cầu (Global CEO) của LOTTE MART.

Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn LOTTE tại thị trường quốc tế, Việt Nam luôn được xác định là điểm đến trọng tâm hàng đầu. Dưới sự chỉ đạo và định hướng trực tiếp từ ông Cha Woo Cheol, LOTTE MART chủ trương không chỉ củng cố vị thế tại các đô thị hạt nhân truyền thống như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mà chủ động đón đầu làn sóng phát triển tại các cực tăng trưởng kinh tế – du lịch năng động mới nổi.

Kiến tạo điểm đến phong cách sống mới tại Halong Marina

LOTTE MART Hạ Long được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m², sẽ cung cấp mô hình mua sắm đa tiện ích cho người dân Hạ Long và du khách
LOTTE MART Hạ Long được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m², sẽ cung cấp mô hình mua sắm đa tiện ích cho người dân Hạ Long và du khách

Dự án LOTTE MART Hạ Long được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m², tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt thuộc khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm kết nối giữa nhu cầu tiêu dùng tiện nghi của người dân địa phương và thị hiếu trải nghiệm đa dạng của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Tại dự án này, LOTTE MART đồng hành cùng đối tác phát triển đô thị BIM Group nhằm kiến tạo một không gian thương mại hiện đại, xứng tầm với diện mạo tương lai của thành phố.

Ông Shin JuBack – Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam phát biểu tại sự kiện
Ông Shin JuBack – Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shin JuBack – Tổng Giám đốc LOTTE MART Việt Nam khẳng định: “Lễ khởi công hôm nay là điểm khởi đầu cho hành trình đồng hành dài hạn của LOTTE MART tại Quảng Ninh. Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và chất lượng. Đồng thời, LOTTE MART sẽ tiếp tục thúc đẩy chuỗi cung ứng địa phương, tạo công ăn việc làm và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của cộng đồng”.

Khi chính thức đi vào vận hành, LOTTE MART Hạ Long sẽ cung cấp mô hình mua sắm đa tiện ích tích hợp giữa đại siêu thị hàng tiêu dùng chuẩn quốc tế, khu ẩm thực đa dạng và các tiện ích phong cách sống văn minh, góp phần nâng tầm hạ tầng dịch vụ – thương mại của thành phố Hạ Long.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2008, LOTTE MART – thành viên của Tập đoàn LOTTE (Hàn Quốc) – là một trong những nhà bán lẻ tiên phong hàng đầu với hệ thống siêu thị hiện đại trải dài khắp cả nước. Với phương châm mang đến trải nghiệm mua sắm tiện nghi, an tâm và nâng tầm phong cách sống, LOTTE MART không ngừng nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển bền vững của kinh tế và xã hội Việt Nam.

P.V
#LOTTE MART #Hạ Long #tập đoàn LOTTE #dự án thương mại #bán lẻ Việt Nam #BIM Group #đô thị

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