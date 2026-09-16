Tập đoàn BRG được vinh danh Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026

Ngày 15/9, tại Lễ vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (VNTAX 2026), Tập đoàn BRG đã được vinh danh Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn BRG nhận vinh danh Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026.

Đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng từ các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu

Khởi đầu từ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu được thành lập năm 1993, sau hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn BRG đã xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa lĩnh vực, tập trung vào những ngành có khả năng tạo giá trị dài hạn cho nền kinh tế. Tập đoàn hiện hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bất động sản, khách sạn – nghỉ dưỡng, du lịch, gôn, vui chơi – giải trí, thương mại – bán lẻ, đồng thời tạo việc làm cho hơn 22.000 cán bộ, nhân viên.

Trong niên độ tài chính 2025, Tập đoàn BRG và các Công ty thành viên đã đóng góp hơn 18.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Riêng lĩnh vực bất động sản và xây dựng đóng góp gần 13.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn nộp ngân sách của Tập đoàn.

Kết quả này được tạo dựng từ chiến lược đầu tư có trọng tâm, năng lực triển khai các dự án quy mô lớn và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh. Trong lĩnh vực bất động sản, BRG tập trung nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư các dự án đồng bộ, hướng tới kiến tạo không gian sống hiện đại, gia tăng giá trị cho địa phương và đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước.

Một trong những dự án tiêu biểu là Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, được Tập đoàn BRG hợp tác phát triển cùng Sumitomo Corporation (Nhật Bản). Dự án có tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, quy mô 272 ha, hướng tới trở thành thành phố thông minh trung hòa carbon đầu tiên trong khu vực.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp tài chính 108 tầng, dự kiến nằm trong nhóm 10 tòa tháp cao nhất thế giới khi hoàn thành. Công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô và dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Phối cảnh tổng thể dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội.

Nền tảng từ hệ sinh thái kinh doanh đa ngành

Cùng với phát triển bất động sản, các lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, du lịch, gôn, vui chơi – giải trí và thương mại – bán lẻ tạo nên những trụ cột quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn BRG. Hoạt động của các lĩnh vực này góp phần mở rộng cơ hội việc làm, thúc đẩy chuỗi cung ứng, thu hút du khách, gia tăng sức mua và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương nơi Tập đoàn hiện diện.

Sự liên kết giữa các lĩnh vực kinh doanh giúp BRG khai thác hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho những đóng góp ngày càng thiết thực đối với ngân sách nhà nước.

Song song với phát triển kinh doanh, Tập đoàn BRG kiên định triết lý gắn hiệu quả doanh nghiệp với trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách, duy trì việc làm và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Vị trí Top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 ghi nhận hiệu quả hoạt động và những đóng góp thiết thực của Tập đoàn BRG đối với nền kinh tế. Đây cũng là động lực để BRG tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo các giá trị dài hạn và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.