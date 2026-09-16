Sanest Mooncake 2026: Tinh hoa yến sào trong món quà mùa trăng

Hương vị truyền thống hòa quyện cùng dưỡng chất thượng hạng

Bằng sự sáng tạo và đổi mới trong công thức chế biến, Sanest Mooncake 2026 mang đến 11 hương vị bánh đặc sắc. Các hương vị được xây dựng trên nền tảng bánh Trung thu truyền thống, đồng thời có những thay đổi về nguyên liệu và cách phối vị nhằm phù hợp hơn với khẩu vị của thực khách hiện đại. Sự kết hợp hài hòa giữa các vị mặn, ngọt, béo và thanh tạo nên một thực đơn vô cùng phong phú.

Điểm nhấn đỉnh cao của bộ sưu tập là sự hòa quyện tinh tế giữa tinh chất yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa cùng các nguồn nguyên liệu thượng hạng như hải sâm, bào ngư, gà quay và các loại hạt dinh dưỡng cao cấp. Tất cả nguồn nguyên liệu đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo mỗi chiếc bánh khi ra lò luôn giữ trọn hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng thiết yếu.

Bên cạnh các dòng bánh mặn, Sanest Mooncake còn thấu hiểu xu hướng tiêu dùng lành mạnh hiện đại khi cho ra mắt dòng bánh nướng chay thập cẩm và bánh nướng chay ngũ hạt. Các sản phẩm này sử dụng nguyên liệu hoàn toàn từ thực vật kết hợp cùng các loại hạt giàu dưỡng chất, mang vị ngọt thanh nhẹ nhàng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi đối tượng thực khách.

Thiết kế sang trọng mang đậm dấu ấn văn hóa Việt

Mùa trăng 2026, Sanest Mooncake xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, là sự hội tụ tinh tế giữa bản sắc truyền thống và nghệ thuật đương đại. Nổi bật trên nền hộp sắc đỏ và vàng chủ đạo là các họa tiết hoa sen thanh tao, vầng trăng rằm viên mãn cùng hình ảnh hang đảo yến giữa biển khơi ngập tràn sóng vỗ. Từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, tôn lên vẻ đẹp sang trọng và đánh thức những ký ức tuổi thơ về đêm hội trăng rằm.

Chia sẻ về bộ sưu tập mới, ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết: "Trong quá trình phát triển, Yến sào Khánh Hòa luôn bền bỉ với sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Với bộ sưu tập Sanest Mooncake 2026, chúng tôi đặt trọn tâm huyết vào từng chiếc bánh, mang hương vị sản vật quê hương hòa quyện cùng nghệ thuật ẩm thực tinh tế. Ý nghĩa xuyên suốt các dòng sản phẩm chính là tình yêu và lòng tự hào dành cho văn hóa Việt Nam."

Bộ sưu tập năm nay còn được thiết kế với quy cách đóng gói và phân khúc đa dạng với 3 mức trọng lượng tiêu chuẩn: 90g, 120g và 200g. Trong đó, dòng bánh 90g gây ấn tượng với thiết kế hộp dạng tủ ngăn kéo và cánh mở cao cấp đựng 6 hoặc 9 bánh kèm quai xách thời thượng. Dòng bánh 120g và 200g lại mang vẻ đẹp thanh lịch, truyền thống với mẫu hộp vuông vắn đựng 2, 4 hoặc 6 bánh, trở thành lựa chọn hoàn hảo để gửi trao tâm ý đến đối tác và người thân.

Quy trình sản xuất hiện đại và cam kết chất lượng khắt khe

Bên cạnh hương vị và thiết kế, yếu tố an toàn sức khỏe luôn được Yến sào Khánh Hòa đặt lên hàng đầu. Toàn bộ quy trình sản xuất Sanest Mooncake được thực hiện trên dây chuyền công nghệ tự động hóa hiện đại và khép kín. Tất cả sản phẩm đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Là một khách hàng thân thiết, chị Công Huyền Tôn Nữ Hạnh Thuần (ngụ tại phường Nha Trang, Khánh Hòa) chia sẻ: "Nhiều năm nay, bánh trung thu Yến sào Khánh Hòa luôn là sự lựa chọn ưu tiên của gia đình tôi để biếu tặng hai bên nội ngoại và đối tác. Năm nay tôi thực sự ấn tượng với thiết kế bao bì mới, nhìn rất sang trọng, đậm chất văn hóa. Gia đình tôi cũng đặc biệt yêu thích vị ngọt thanh của dòng bánh chay và sự bổ dưỡng từ nhân yến sào, ăn rất ngon miệng mà lại tốt cho sức khỏe."

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa yến sào Khánh Hòa, hương vị bánh Trung thu truyền thống và thiết kế mang dấu ấn văn hóa Việt, Sanest Mooncake 2026 không chỉ là món quà mùa trăng mà còn là lời tri ân sâu sắc, gửi gắm lời chúc đoàn viên và bình an trong đêm rằm phá cỗ.

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