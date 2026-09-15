Những căn nhà hình thù kỳ lạ bên Vành đai 2,5 Hà Nội

TPO - Sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5 Hà Nội, dọc tuyến xuất hiện nhiều căn nhà có hình dáng méo mó, căn bị vát chéo, căn chỉ còn chiều sâu hơn 1 m, nằm xen giữa những công trình đang được tháo dỡ.
Sau khi lớp nhà phía trước được tháo dỡ, những căn nhà phía trong lộ ra với đủ hình dáng: căn bị khuyết một phần, căn trơ tường gạch, căn có mặt tiền xiên...
Vành đai 2,5 dài khoảng 19,64 km, là tuyến giao thông nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều khu vực nội đô Hà Nội. Trong năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành phần lớn tuyến trong năm nay. Riêng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,52 km đang được tập trung thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2026.