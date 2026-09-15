Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Những căn nhà hình thù kỳ lạ bên Vành đai 2,5 Hà Nội

Dương Triều

TPO - Sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5 Hà Nội, dọc tuyến xuất hiện nhiều căn nhà có hình dáng méo mó, căn bị vát chéo, căn chỉ còn chiều sâu hơn 1 m, nằm xen giữa những công trình đang được tháo dỡ.

VIDEO: Những căn nhà méo bên đường vành đai 2 Hà Nội.
tp-c_1789284802000-5098062082849191826-5098062082849191826-280f985931c5bfadf2dc5a4c7bcc074b.jpg
Trên đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, nhiều công trình đã được tháo dỡ để phục vụ giải phóng mặt bằng, để lộ những căn nhà có hình dáng méo mó nằm sát tuyến đường.
tp-c_1789284802013-5098062082849191826-5098062082849191826-5ae44b327bef92d77a56bbc38d3f095d.jpg
Những căn nhà có mặt tiền nhỏ hẹp, phần phía trước bị vát chéo theo ranh giới khu đất còn lại, tạo thành góc nhọn hướng ra tuyến đường.
tp_vanh-dai-1504.jpg
Nhiều công trình bị phá dỡ một phần để phục vụ giải phóng mặt bằng, để lại những mảng tường, nền nhà nham nhở.
tp_vanh-dai-2515.jpg
Tình trạng nhà, đất có hình dáng méo mó cũng xuất hiện trên đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, đoạn đường có chiều dài hơn 1,5 km, dự án thu hồi hơn 60.900 m² đất để mở đường.
tp_vanh-dai-2514.jpg
Căn nhà ba tầng nằm trên thửa đất hình tam giác mới được chủ nhà sửa chữa, xây lại phần khung bê tông theo diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng.
tp_vanh-dai-257.jpg
Một khoảng đất nhỏ được quây tôn nằm giữa hai khu nhà đã xây dựng, tạo thành khoảng trống hẹp sát tuyến đường mới.
tp_vanh-dai-259.jpg
Căn nhà có mặt tiền khá rộng nhưng hình dáng méo mó, phần thân nhà bị vát chéo theo diện tích đất còn lại.
tp_vanh-dai-2520.jpg
tp_vanh-dai-2536.jpg
tp_vanh-dai-2519.jpg
tp_vanh-dai-2524.jpg
Sau khi lớp nhà phía trước được tháo dỡ, những căn nhà phía trong lộ ra với đủ hình dáng: căn bị khuyết một phần, căn trơ tường gạch, căn có mặt tiền xiên...
tp-c_1789284853364-5098062082849191826-5098062082849191826-9ea0cd6f907b81907d0c062c8e2b077c.jpg
Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, máy móc, phương tiện được huy động thi công đồng loạt, hình hài Vành đai 2,5 dần hiện rõ. Đến ngày 10/9, toàn bộ 101.896 m² mặt bằng của ba đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi đã được bàn giao
tp-c_1789284802015-5098062082849191826-5098062082849191826-56fa0d7f21558b37099d68ede16e479f.jpg
Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại. Riêng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khối lượng thi công đầu tháng 9 đạt khoảng 60%, phần nền đường và hệ thống thoát nước mưa cơ bản hoàn tất.
vanh-dai-25-hanoi.jpg
Bản đồ hướng tuyến Vành đai 2,5 Hà Nội, dài khoảng 19,6 km, kết nối nhiều khu vực nội đô từ Nghi Tàm đến Quốc lộ 1A.

Vành đai 2,5 dài khoảng 19,64 km, là tuyến giao thông nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều khu vực nội đô Hà Nội. Trong năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành phần lớn tuyến trong năm nay. Riêng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,52 km đang được tập trung thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2026.

Dương Triều
#Vành đai 2 #5 #Hà Nội #nhà méo #giải phóng mặt bằng #đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe