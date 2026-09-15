Những căn nhà hình thù kỳ lạ bên Vành đai 2,5 Hà Nội

Vành đai 2,5 dài khoảng 19,64 km, là tuyến giao thông nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều khu vực nội đô Hà Nội. Trong năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành phần lớn tuyến trong năm nay. Riêng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,52 km đang được tập trung thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2026.