Những bức ảnh hé lộ thiệt hại tại các căn cứ Mỹ sau cuộc tấn công của Iran

TPO - Các binh sĩ Mỹ đã cung cấp cho CBS News những hình ảnh mới, ghi lại cảnh tàn phá trên diện rộng tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông do nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran gây ra.

Theo CBS News, các binh sĩ Mỹ cung cấp hình ảnh đã yêu cầu giữ kín danh tính do các quy định nghiêm ngặt về truyền thông trong quân đội Mỹ.

"Đây là những thiệt hại nghiêm trọng đối với các căn cứ của chúng tôi mà công chúng Mỹ chưa hề hay biết”, một binh sĩ đang đóng quân tại Trung Đông nói.

Binh sĩ này phàn nàn về việc các cơ sở của Mỹ thiếu hụt hệ thống phòng không, nói rằng: “Chúng tôi đang đứng đó với đôi mắt nhắm nghiền và hứng chịu những cú đấm vào mặt”.

Binh sĩ Mỹ nhấn mạnh, số đạn dược của Iran lọt qua được lưới phòng thủ "không phải là những mục tiêu nhỏ lẻ, chớp nhoáng" như những gì mà Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth từng mô tả, sau khi sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào cơ sở quân đội Mỹ tại Kuwait hồi đầu tháng 3. "Chúng tôi không thực sự bảo vệ các căn cứ này. Chúng tôi chỉ đứng nhìn chúng bị phá hủy”, binh sĩ Mỹ nói.

CBS News cho biết, những hình ảnh mà tờ báo này nhận được cho thấy một chiếc máy bay radar E-3 Sentry trị giá 300 triệu USD của Mỹ đã bị phá hủy do trúng đòn tấn công trực diện tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả-rập Xê-út, cùng với các tòa nhà bị hư hại và xe cộ bị thiêu rụi tại Trại Buehring và Trại Arifjan ở Kuwait.

Những bức ảnh không ghi ngày cho thấy các mục tiêu được cho là đã bị phá hủy trong cuộc tấn công của Iran nhắm vào Trại Buehring ở Kuwait. (Ảnh: CBS News)

Chiếc Boeing E-3 Sentry bị phá hủy tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả-rập Xê-út. (Ảnh: CBS News)

Đầu tuần này, cơ quan thanh tra Bộ Chiến tranh Mỹ đã công bố một báo cáo, trong đó nêu rõ rằng lực lượng Mỹ đã chịu tổn thất về trang thiết bị trị giá 3,7 tỷ USD, bao gồm gần 60 máy bay, trong cuộc chiến ở Iran.

Theo thanh tra viên, các căn cứ của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất, Ả-rập Xê-út, Iraq, Oman và Jordan đã bị tấn công, khiến hàng trăm tòa nhà và công trình bị hư hại hoặc phá hủy.

Khói bốc lên từ một công trình bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran vào Trại Buehring ở Kuwait. (Ảnh: CBS News)

Một tòa nhà tại Trại Arifjan ở Kuwait bị hư hại. (Ảnh: CBS News)

Tuần trước, Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hung Cao phát biểu với tờ Epoch Times, rằng Iran đã "giáng đòn phá hủy xuống Bahrain", ám chỉ các cuộc tấn công vào những cơ sở quân sự của Mỹ tại quốc gia vùng Vịnh này.

Vào đầu tháng 9, Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán cấp cao của Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf - đã cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào từ phía Mỹ sẽ vấp phải sự đáp trả "nhanh hơn, mạnh hơn và đau đớn hơn" từ Tehran.

"Người Mỹ chắc hẳn hiểu rằng kỷ nguyên của các biện pháp đáp trả tương xứng đã chấm dứt, và những cuộc tấn công gần đây của chúng tôi vào các căn cứ của họ chỉ mới là sự khởi đầu", ông Ghalibaf nói.