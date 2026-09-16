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Người lính

Lúa đổ rạp sau mưa lớn, bộ đội, công an xuống đồng hỗ trợ giúp dân

Hoài Nam

TPO - Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều diện tích lúa Hè Thu ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngã rạp, ngập sâu trong nước, đúng thời điểm thu hoạch. Tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại địa phương xuống đồng, giúp người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại.

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Tại xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), sau những trận mưa lớn, hàng chục hécta lúa Hè Thu đang vào vụ thu hoạch bị ngã đổ, ngập nước. Tranh thủ lúc trời tạnh, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể trực tiếp xuống ruộng, thực hiện các phần việc từ cắt, gom đến vận chuyển lúa lên bờ.
Người dân địa phương cho biết, khi lúa đổ rạp, nếu không thu hoạch sớm sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất. Theo thống kê của UBND xã, riêng tại thôn Kỳ Phú và Kỳ Long, có gần 50ha lúa bị đổ, ngập trong nước, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn nếu mưa tiếp tục kéo dài.
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Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đồn Biên phòng Kỳ Khang, lực lượng dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, cùng đoàn viên, hội viên các đoàn thể trực tiếp xuống ruộng, thực hiện các phần việc từ cắt, gom đến vận chuyển lúa lên bờ.
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Các lực lượng tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh mưa để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế lúa bị ngâm nước lâu ngày.
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Giữa những thửa ruộng sũng nước, cán bộ, chiến sĩ và người dân khẩn trương gặt lúa, bó lại, rồi vận chuyển lên bờ. Công việc vốn nặng nhọc nay càng khó khăn, khi bùn đất lầy lội, lúa nằm sát mặt ruộng.
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Sau những giờ tất bật ngoài đồng, từng bó lúa được đưa về nhà, giúp người dân vơi bớt nỗi lo mất mùa sau mưa lớn.
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Thượng úy Võ Hữu Đạt - Phó Trưởng Công an xã Kỳ Anh cho biết, các lực lượng đang thực hiện việc thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. “Diện tích lúa bị ngã đổ, nằm dưới nước, hiện khá lớn. Vì vậy, cứ thời tiết tạnh là chúng tôi huy động lực lượng xuống đồng ngay, phối hợp với bà con thu hoạch, đưa lúa về nơi an toàn”, Thượng úy Đạt nói.
Hoài Nam
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