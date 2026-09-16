Lúa đổ rạp sau mưa lớn, bộ đội, công an xuống đồng hỗ trợ giúp dân

TPO - Những trận mưa lớn liên tiếp khiến nhiều diện tích lúa Hè Thu ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngã rạp, ngập sâu trong nước, đúng thời điểm thu hoạch. Tranh thủ những khoảng thời gian tạnh ráo, cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng tại địa phương xuống đồng, giúp người dân thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại.
Người dân địa phương cho biết, khi lúa đổ rạp, nếu không thu hoạch sớm sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất. Theo thống kê của UBND xã, riêng tại thôn Kỳ Phú và Kỳ Long, có gần 50ha lúa bị đổ, ngập trong nước, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn nếu mưa tiếp tục kéo dài.
Sau những giờ tất bật ngoài đồng, từng bó lúa được đưa về nhà, giúp người dân vơi bớt nỗi lo mất mùa sau mưa lớn.
Thượng úy Võ Hữu Đạt - Phó Trưởng Công an xã Kỳ Anh cho biết, các lực lượng đang thực hiện việc thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. “Diện tích lúa bị ngã đổ, nằm dưới nước, hiện khá lớn. Vì vậy, cứ thời tiết tạnh là chúng tôi huy động lực lượng xuống đồng ngay, phối hợp với bà con thu hoạch, đưa lúa về nơi an toàn”, Thượng úy Đạt nói.