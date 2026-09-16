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Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào đầu tháng 10

Ngô Tùng

TPO - Ban Chỉ đạo 515 TPHCM sẽ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 quốc gia để thực hiện Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tới.

Sáng 16/9, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 TPHCM) - đã thông tin về hoạt động của lực lượng quy tập cũng như những nhiệm vụ đặc biệt trong thời gian qua và sắp tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết thời gian qua, Bộ Tư lệnh thành phố nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7. Đây là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục tiến hành công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung chia sẻ với báo giới tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi đã diễn ra hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gần 3 tháng qua. Ảnh: Ngô Tùng

Thông tin về nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho hay hiện tại, lực lượng chức năng đã và đang tìm đến rãnh số 2 (khu A) và đây là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm những rãnh còn lại có các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 515 TPHCM tiến hành tổng kết giai đoạn 1, đánh giá kết quả những việc đã làm được cũng như những việc cần khắc phục để làm tốt hơn trong giai đoạn 2, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) cũng như hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 thành phố cũng sẽ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 quốc gia để thực hiện Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ này dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10/2026 tới.

“Công việc hiện nay đang diễn ra với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học nhưng không vội vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này như một lời tri ân các Anh hùng liệt sĩ”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

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Cán bộ, chiến sĩ Đội K74 và chuyên gia thực hiện nhiệm vụ tại rãnh mộ số 2, khu A Công viên Lê Thị Riêng sáng 16/9.
Ngô Tùng
#Lễ truy điệu #an táng hài cốt liệt sĩ #Ban Chỉ đạo 515 TPHCM #hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #nhiệm vụ #Ban Nghiên cứu chuyên sâu #Biệt động Sài Gòn

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