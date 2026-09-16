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Đà Nẵng: Trước giờ truy điệu 17 hài cốt liệt sĩ từ ngôi mộ tập thể, thân nhân khắp nơi vượt đường xa tìm về

Hoài Văn

TPO - Sau hàng chục năm được người dân tự nguyện chăm lo hương khói, 17 hài cốt liệt sĩ trong ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, TP. Đà Nẵng vừa được cất bốc, quy tập. Trước ngày tổ chức lễ truy điệu, an táng, thân nhân các liệt sĩ từ nhiều địa phương đã vượt đường xa trở về.

Chiều 16/9, lãnh đạo UBND xã Hiệp Đức (TP. Đà Nẵng) cho biết, lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại nghĩa trang thôn Gò Cao, xã Thu Bồn sẽ được tổ chức trang trọng vào sáng mai, 17/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng.

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Thân nhân liệt sĩ dâng hương tại Đền liệt sĩ Hiệp Đức. Ảnh V.Đ.T

17 hài cốt được tìm thấy trong ngôi mộ tập thể tại nghĩa trang thôn Gò Cao được xác định là hài cốt liệt sĩ thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Ngôi mộ tập thể này được ông Võ Đình Thế, người quê xã Thu Bồn, tự nguyện cất bốc và chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Suốt gần 4 thập kỷ, ông Thế âm thầm chăm sóc phần mộ, hương khói cho những người đã hy sinh nhưng chưa được xác định đầy đủ danh tính. Việc quy tập, cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ lần này đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang trọng.

Trước ngày diễn ra lễ truy điệu và an táng, thân nhân các liệt sĩ từ nhiều nơi đã tìm về Hiệp Đức.

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Thân nhân đổ về Đà Nẵng, dâng hương tại đền liệt sĩ Hiệp Đức.

Sáng 16/9, một lễ viếng, dâng hương tưởng niệm được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hiệp Đức. Những người đến đây mang theo nén hương và mong muốn được tưởng nhớ, tìm thêm thông tin về người thân đã hy sinh trong chiến tranh.

Dù đến nay chưa thể thông tin cụ thể tên tuổi, quê quán của từng liệt sĩ trong 17 hài cốt vừa được cất bốc, di chuyển từ xã Thu Bồn, nhiều thân nhân vẫn vượt quãng đường xa về đây dâng hương và mong ngóng thông tin người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Tại địa phương, các cựu chiến binh, cơ quan chính quyền và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã phối hợp bố trí chỗ ở, phương tiện đi lại, tạo điều kiện để thân nhân các liệt sĩ thăm viếng, dâng hương và động viên các gia đình.

Dự kiến, sáng mai 17/9, lễ truy điệu và an táng 17 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức.

Hoài Văn
#liệt sĩ #truy điệu #Đà Nẵng #nghĩa trang #tưởng niệm #quân đội #gia đình

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