Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Hà Nội điều tra vụ Lexus lạng lách, chặn xe trên cao tốc dẫn đến tai nạn

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc tài xế Lexus lạng lách, chặn phương tiện khác trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) dẫn đến tai nạn liên hoàn.

hien-truong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn kể trên, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm việc với người liên quan để làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan Công an chưa cung cấp thông tin danh tính tài xế, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Trước đó, Cục CSGT cho biết, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô (1 xe khách và 2 xe con).

Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước làm 2 người bị thương, 3 xe hư hỏng.

Clip ghi lại sự việc.

Đáng chú ý, qua xác minh dữ liệu camera hành trình, CSGT xác định trước khi xảy ra tai nạn, xe con hiệu Lexus biển số 30L 268.XX có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe tại làn đường sát dải phân cách giữa, cản trở xe con biển số 29E 303.XX.

Cục CSGT cho biết, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên thụ lý theo thẩm quyền.

Thanh Hà
#Tai nạn giao thông cao tốc #Xe Lexus lạng lách #Công an điều tra #Tai nạn liên hoàn #Xử lý vi phạm giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe