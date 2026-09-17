Hà Nội: CSGT phân luồng, khuyến cáo người dân di chuyển qua khu vực ngập nước

TPO - Sáng 17/9, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu, lực lượng CSGT có mặt đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Khu vực đường Phạm Tu - Nguyễn Xiển đặt biển cảnh báo nước ngập sâu 30 cm.

Mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở Hà Nội, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội CSGT đường bộ, đường thủy chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, tại nhiều tuyến phố của Thủ đô xuất hiện tình trạng ngập sâu, có nơi trên 40 cm, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đáng chú ý, một số điểm lực lượng chức năng đặt biển, căng rào cấm các phương tiện do nước ngập.

Tại các tuyến đường, lực lượng CSGT có mặt phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực ngập nước và hỗ trợ người dân.

Đội CSGT đường bộ số 6 đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực nước ngập.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đối với các đội CSGT đường bộ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công, nhất là những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng, cây đổ, ngập nước cục bộ hoặc có nguy cơ sạt lở.

Cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các điểm bất thường để phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực ngập nước sáng 17/9.

Tại các tuyến, nút giao có nguy cơ ùn tắc do mưa lớn, lực lượng CSGT được bố trí phù hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống phương tiện chết máy, va chạm hoặc ùn ứ kéo dài. Khi xảy ra ngập sâu gây mất an toàn, CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cảnh báo, hạn chế phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông.

Nhiều khu vực nước ngập sâu tạm thời không cho phương tiện di chuyển.

Đối với đường thủy nội địa, các Đội Cảnh sát đường thủy chủ động tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình luồng tuyến, bến bãi; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn của phương tiện, người điều khiển và hành khách.

Khi thời tiết diễn biến bất lợi, lực lượng CSGT kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn các phương tiện chủ động phòng tránh, không hoạt động khi điều kiện không bảo đảm an toàn.

Đường 70 giao cắt với đường Phạm Tu ngập sâu.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển qua các khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ cây đổ, sạt lở.

Khi điều khiển phương tiện trong điều kiện mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng phù hợp, đặc biệt lưu ý tại các đoạn đường ngập nước, tầm nhìn hạn chế.

Người dân khi gặp sự cố hoặc tình huống nguy hiểm trên đường cần bình tĩnh, chủ động tìm vị trí an toàn và thông tin cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ. Phòng CSGT sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh phương án, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của mưa lớn đến việc đi lại của người dân.