Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2-3 tại Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến lũ trên một số sông của Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa vượt báo động 3. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2-3 do mưa lũ ở các địa phương này.

Đêm 16/9 đến sáng 17/9, mưa lớn tiếp tục bao trùm miền Bắc, trong đó 3 địa phương hứng chịu lượng mưa lớn nhất là Hà Nội, Thanh Hóa và Ninh Bình với nhiều điểm đo ghi nhận mưa trên 100mm.

Riêng tại Hà Nội, một số điểm đo có lượng mưa gần 200mm trong 24 giờ như trạm bơm Đồng Bông 1 tại Nam Từ Liêm 199mm, trạm số 65 Vân Hồ III Hai Bà Trưng 188mm, trạm Tây Mỗ 177mm.

Tính trong 3 ngày qua, tổng lượng mưa tại miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng kéo dài nhiều ngày, sáng nay (17/9), lũ các sông Bưởi, Yên (Thanh Hóa), Hoàng Long, Đáy (Ninh Bình) và Bùi, Tích (Hà Nội) lên nhanh, vượt báo động 3.

Xã Xuân Mai (Hà Nội) ứng phó với ngập lụt do lũ sông Bùi vượt báo động 3.

Nhiều xã/phường ven sông tại Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa bị ngập lụt sâu. Trong đó, tại Hà Nội là các xã/phường Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương.

Tại Ninh Bình là Gia Phong, Gia Hưng, Gia Lâm, Nho Quan, Phú Sơn, Gia Tường, Gia Viễn, Đại Hoàng, Gia Trấn, Tam Chúc, Nguyễn Uý, Kim Bảng, Lý Thường Kiệt, Phù Vân, Phủ Lý, Châu Sơn, Tân Thanh, Thanh Lâm, Phong Doanh, Ý Yên, Hoa Lư, Yên Đồng, Phường Đông.

Tại Thanh Hóa là Thạch Quảng, Thạch Bình, Thành Vinh, Kim Tân, Tây Đô, Vĩnh Lộc, Vân Du, Nông Cống, Thăng Bình, Trường Văn, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn.

Xã Trần Phú (Hà Nội) ứng phó với lũ dâng trên sông Bùi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 2-3 do mưa lũ ở các địa phương này.

Đây là mức rủi ro thiên tai trung bình đến lớn với khả năng gây thiệt hại về người và vật nuôi, gây thiệt hại lớn về tài sản và công trình hạ tầng, gây tác động nghiêm trọng đến môi trường.

Dự báo từ sáng đến đêm 17/9, mưa lớn tiếp tục ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trọng tâm mưa là Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam Phú Thọ (Hoà Bình cũ) với lượng mưa phổ biến 50-90mm, có nơi trên 150mm.

Hà Nội, Bắc Ninh, khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ ngày và đêm nay 17/9 có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.