Thanh Hóa hoãn họp không cần thiết, tập trung ứng phó mưa lũ

TPO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn.

Sau khi nghe các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan báo cáo tình hình mưa lũ, ông Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đình hoãn những cuộc họp chưa thực sự cần thiết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì cuộc họp ứng phó mưa lũ.

Các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực trọng điểm; chuẩn bị nguồn thực phẩm cho các địa bàn bị chia cắt; bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn nhà dân, công trình công cộng và sẵn sàng phương án cứu hộ, cứu nạn.

Ngành giáo dục được giao rà soát, thông báo cho học sinh nghỉ học tại những nơi không bảo đảm an toàn. Các sở, ngành, địa phương nắm chắc tình hình thiệt hại hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, sẵn sàng điều động máy móc, vật tư khắc phục sự cố, phục vụ cứu hộ và bảo đảm an toàn giao thông.

Sơ tán hơn 1.600 người ở vùng xung yếu

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 300-450mm; một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia 459mm, Như Xuân 490mm, Chuối 469mm. Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Xã Thành Vinh có hàng trăm hộ dân ngập trong nước lũ.

Mực nước sông Bưởi tại Kim Tân và sông Yên tại Chuối đã trên báo động 3; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh và sông Lèn tại trạm thủy văn Lèn trên báo động 2; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động 1.

Đến 5h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu.

Toàn tỉnh có 35 địa phương chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Mưa lũ khiến 344 hộ bị ngập nhà, trong đó xã Kim Tân có 215 hộ, Ngọc Liên 77 hộ. Có 4 nhà bị sập, không gây thiệt hại về người; một nhà dân tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do đá lăn từ sạt lở.

Ngập lụt, sạt lở nhiều nơi ở Thanh Hóa, địa phương huy động lực lượng chốt chặn các vị trí nguy hiểm, cảnh báo cho người dân và hỗ trợ di dời tài sản cho vùng xung yếu.

Nhiều tuyến đường vào khu dân cư tại các xã Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ... bị ngập cục bộ. Trên Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217, đường tỉnh 519 và 530B có 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Các đơn vị đang huy động máy móc, vật tư để khắc phục.

Ngoài ra, 22 vị trí trên quốc lộ và đường tỉnh bị ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí quốc lộ và 18 vị trí đường tỉnh. Các tuyến liên thôn, liên xã có 201 vị trí tại 40 xã bị ngập, song cơ bản vẫn có đường khác để lưu thông.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, với hơn 2.100ha diện tích bị ngập và 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.

