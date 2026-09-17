Quốc lộ 51 chi chít 'bàn chông sắt' bẫy người đi đường

TPO - Sửa chữa kéo dài nhiều tháng nhưng quốc lộ 51 qua phường Long Thành vẫn ngổn ngang, khiến người dân phải chịu cảnh bụi bặm, ngập nước, đi lại khó khăn và ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh.

Từ đầu năm 2026, quốc lộ 51 được triển khai sửa chữa nhiều đoạn. Trong khi nhiều vị trí đã cơ bản hoàn thành, đoạn qua trung tâm phường Long Thành, TP. Đồng Nai vẫn ngổn ngang, nhiều vị trí cào bóc mặt đường nhưng chưa được hoàn trả. Không ít những nơi sắt thép được dựng lên giữa mặt đường như những bàn chông, trong khi rào chắn sơ sài gây nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông.

Việc thi công kéo dài trong điều kiện lưu lượng phương tiện đông khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe thường xuyên xảy ra. Người dân sống hai bên đường còn phải chịu cảnh bụi bặm, đi lại khó khăn.

Công trình dở dang trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Thành, TP. Đồng Nai với những cọc sắt, rào chắn sơ sài đặc biệt nguy hiểm vào trời mưa.

Quốc lộ 51 sửa chữa ì ạch, tài xế mất thêm hàng giờ lưu thông.

Bà Tư - một hộ kinh doanh nước uống trên quốc lộ 51 (phường Long Thành) - cho biết tuyến đường được sửa chữa nhiều tháng nhưng một số đoạn vẫn chưa hoàn thiện.

“Đơn vị thi công cào lớp mặt đường lên rồi để đó, không biết bao giờ mới xong. Đường vốn đã đông, nay thêm công trình dở dang, bụi bặm khiến việc buôn bán của chúng tôi bị ảnh hưởng”, bà Tư nói.

Anh Huỳnh Thanh Tâm - người dân phường Long Thành - cho hay từ khi quốc lộ 51 sửa chữa, khu vực này thường xuyên xảy ra ùn tắc, bụi mù mịt. Theo anh Tâm, tình trạng tai nạn giao thông cũng xảy ra, khiến người dân lo lắng.

“Người dân mong cơ quan chức năng sớm hoàn thành việc sửa chữa để việc đi lại, đưa đón con em đi học được thuận tiện và an toàn”, anh Tâm nói.

Theo ghi nhận của PV, nhiều đoạn trên quốc lộ 51 sau khi sửa chữa đã cơ bản êm thuận. Các vị trí hư hỏng được xử lý, vạch sơn kẻ đường được hoàn thiện, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, xen kẽ với các đoạn đã hoàn thành vẫn còn nhiều vị trí đang thi công. Một số khu vực đã được cào bóc lớp mặt đường, cắt tạo phạm vi sửa chữa nhưng chưa được hoàn trả, khiến phương tiện qua lại khó khăn, đặc biệt vào thời điểm đông xe hoặc khi trời mưa.

Tài xế Bùi Văn Bình - ngụ phường Vũng Tàu - cho biết hằng ngày anh lái xe tải chở hàng từ Vũng Tàu đi các tỉnh, thành. Từ khi quốc lộ 51 sửa chữa, thời gian di chuyển kéo dài đáng kể.

“Bình thường không xảy ra tai nạn, tôi mất thêm khoảng một giờ so với trước. Nếu trời mưa hoặc xảy ra tai nạn thì có khi chậm thêm 3-4 giờ. Mỗi lần đi qua tuyến này rất mệt mỏi”, anh Bình nói.

Theo anh Bình, để tránh áp lực giao thông trên quốc lộ 51, có thời điểm anh phải chọn các cung đường khác, như đi vòng qua khu vực TPHCM - phà Cần Giờ hoặc theo hướng Long Khánh để tiếp tục hành trình về Biên Hòa, Trấn Biên.

Khu vực thi công sửa chữa quốc lộ 51 qua đoạn phường Long Thành bụi mù mịt.

Nhiều tài xế ngao ngán khi qua Quốc lộ 51, đặc biệt là những đoạn đang sửa dở dang.

Sở Xây dựng TP. Đồng Nai cho biết dự án sửa chữa quốc lộ 51 có tổng chiều dài 17,4 km, gồm 4 gói thầu đang thi công. Theo hợp đồng, thời gian hoàn thành dự án là ngày 10/7.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 9, tức hơn 2 tháng sau thời hạn theo hợp đồng, một số gói thầu vẫn chưa hoàn thành. Tình trạng công trình thi công kéo dài, mặt đường cào bóc dang dở và bụi bặm đang ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ngày 16/9, Tiền Phong liên hệ ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đồng Nai - để trao đổi về tiến độ và nguyên nhân chậm hoàn thành dự án, nhưng ông Tuấn chưa phản hồi.

Nhiều hàng quán hai bên ế ẩm vì đường khi trời nắng thì bụi, mưa thì nhếch nhác.

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Đồng Nai phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ thi công các dự án sửa chữa quốc lộ 51.

Theo ghi nhận, 4 gói thầu sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông đang được triển khai. Trong đó, đoạn Km0+000 - Km5+300 do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công Xây dựng Cầu đường Hồng An thực hiện và đoạn Km5+300 - Km9+200 do Công ty CP Công trình Giao thông Sài Gòn thi công đã cơ bản hoàn thành.

Hai đoạn còn lại do Liên danh gói thầu số 1 (Công ty TNHH Xây dựng Mai Quang và Công ty TNHH Xây lắp số 1) thực hiện, gồm Km10+200 - Km12+000 và Km14+000 - Km16+000 đạt khoảng 55%, đoạn Km20+000 - Km24+400 đạt khoảng 50%.