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TPHCM trời mịt mù bất thường, chuyên gia nói gì?

Anh Nhàn

TPO - Nhiều khu vực ở TPHCM mù mịt từ sáng tới chiều khiến tầm nhìn giảm. Chuyên gia khí tượng cho rằng cần xem xét đồng thời các yếu tố thời tiết và số liệu chất lượng không khí để xác định rõ nguyên nhân.

Những ngày qua, tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành Nam Bộ, bầu trời mờ đục khiến tầm nhìn giảm nhẹ.

Trao đổi về hiện tượng trên, ông Trần Văn Hưng - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ - cho biết hiện tượng này có thể liên quan đến nhiều yếu tố khí tượng và môi trường.

Qua phân tích số liệu quan trắc tại Trạm Khí tượng Tân Sơn Hòa, ông Hưng cho hay tầm nhìn xa tại TPHCM trong những ngày qua vẫn khá tốt, dù giảm đôi chút so với những ngày trời trong xanh.

"Vì vậy, cần xem xét thêm số liệu quan trắc chất lượng không khí và các thông tin môi trường liên quan mới có thể đánh giá đầy đủ, chính xác nguyên nhân và bản chất hiện tượng", ông Hưng nói.

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Bầu trời TPHCM mờ đục từ sáng tới chiều. Ảnh: Anh Nhàn.

Ông Hưng lưu ý dù nguyên nhân là mù khí tượng hay do bụi và các hạt vật chất lơ lửng trong không khí, việc giảm tầm nhìn vẫn có thể ảnh hưởng đến giao thông. Người dân cần làm chủ tốc độ, đặc biệt vào sáng sớm và tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao.

Trường hợp chất lượng không khí suy giảm hoặc xuất hiện bụi mịn, người dân, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý hô hấp nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài và chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.

Từ ngày 17 đến 21/9, các tỉnh, thành miền Nam có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250 mm, một số nơi có thể trên 250 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, nơi thoát nước kém, đặc biệt ở các đô thị lớn.

Đợt mưa này được dự báo do khoảng ngày 17/9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động mạnh trở lại và hạ trục dần về phía nam, vắt ngang qua Nam Bộ. Đồng thời, gió mùa Tây Nam ở khu vực phía nam cũng mạnh dần.

Anh Nhàn
#Thời tiết TPHCM #Chất lượng không khí #Hiện tượng mù khí tượng #Khói bụi Indonesia #Giao thông

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