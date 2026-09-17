Ám ảnh con đường tử thần ở TPHCM, mới vá xong lại nát bét

TPO - Gần 2 năm nay, tuyến đường Nguyễn Xiển (đoạn qua phường Long Bình, TPHCM) phải oằn mình gánh chịu cảnh xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng từ công trình Vành đai 3. Các đợt dặm vá mang tính "đối phó" khiến con đường cứ sau vài ngày lại trở về "bẫy" tử thần, đẩy người tham gia giao thông vào cảnh nơm nớp lo sợ.

Ám ảnh "con đường đau khổ"

Từ khi dự án xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM được triển khai, tuyến đường Nguyễn Xiển bỗng chốc biến thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân tham gia giao thông.

Ghi nhận thực tế tại tuyến đường Nguyễn Xiển vào những ngày giữa tháng 9, mặt đường xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau, đặc biệt là những đoạn đi ngang khu vực công trình.

Vào những ngày nắng gắt, bụi bẩn bay mù mịt bủa vây người đi đường, tạo thành lớp "sương mù" nhân tạo dày đặc. Đến mùa mưa, nước đọng thành những vũng lớn che khuất các hố sâu, biến mặt đường thành cái bẫy sẵn sàng quật ngã bất cứ phương tiện nào.

Mặt đường Nguyễn Xiển gần 2 năm nay luôn trong tình trạng "thủng" khắp nơi. Ảnh: Khoa Nam.

Mặt đường lại luôn trong tình trạng ngập nước vô tình biến các ổ gà, ổ voi trở thành "bẫy" đối với người đi đường. Ảnh: Khoa Nam.

Người đi xe máy thường xuyên bị sụp ổ gà mất thăng bằng. Ảnh: Khoa Nam.

Đáng nói hơn là có một đoạn gần khu vực chùa Bửu Long (phường Long Bình) mặt đường gần như lúc nào cũng có một lớp sình lầy dày nằm trên mặt đường khiến nhiều người đi xe máy té ngã.

Để né đoạn sình lầy này, các phương tiện buộc phải chạy sang hướng đường ngược lại vừa đủ cho một ô tô con chạy nên nhiều lúc các phương tiện rơi vào thế đối đầu nhau rất nguy hiểm.

Áp lực giao thông càng đè nặng khi lượng lớn xe tải nặng, container di chuyển hướng ra cảng và nút giao Tân Vạn liên tục quần thảo. Mặc dù chốt rào chắn trên Quốc lộ 1 đã được tháo dỡ giúp phương tiện đi lại thuận lợi hơn, những "cái bẫy" giăng mắc trên đường Nguyễn Xiển thì vẫn nguyên vẹn, ngày đêm đe dọa tính mạng người dân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Văn Đô (người dân địa phương) ngán ngẩm: "Nắng thì bụi mịt mù, còn hơn là sương mù nữa. Nói chung là bà con cũng mong cho đường sá sạch sẽ, đi cho đẹp xe, nhiều khi người ta mới rửa cái giò cái cẳng hay rửa xe xong rồi lại khóc. Cũng khổ".

Điệp khúc vá víu, 2-3 ngày lại "đâu vào đấy"

Điều khiến dư luận bất bình hơn cả là cách xử lý mang tính hời hợt, "làm cho có" của các đơn vị liên quan. Thời gian qua, sau khi người dân phản ánh, đơn vị thi công có tiến hành dặm vá, đổ đá tạm thời. Tuy nhiên, do không được lu lèn kỹ lưỡng, chỉ cần vài cơn mưa lớn hoặc khi đoàn xe tải nặng đi qua, lớp đá dăm lập tức bị cuốn trôi, mặt đường nhanh chóng bong tróc và trả lại hiện trạng nát bét ban đầu.

Nói về vòng luẩn quẩn này, ông Đô tiếp tục thở dài: "Ví dụ bữa nay làm đi, thì ba bữa sau lại cũng vậy. Mưa xuống, xe cộ chạy ngang là đâu lại vào đấy, ổ gà, ổ voi xuất hiện trở lại".

Sự bất lực cũng hiện rõ qua lời kể của ông Thanh Phát - người dân sống sát khu vực đường Nguyễn Xiển đoạn gần nút giao với Quốc lộ 1: "Từ ngã ba Tân Vạn vô đây thì toàn ổ gà. Hồi lúc chưa làm đường thì đi lại rất tốt, nhưng từ hồi làm đường tới giờ là hư hết luôn, ngay đoạn công trình là sình lầy thường xuyên. Tai nạn ở đây xảy ra liên tục, đa số người đi đường bị sụp ổ gà té".

Anh Phước sống gần mặt đường Nguyễn Xiển thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn do vấp ổ gà hoặc do trơn trượt. Ảnh: Khoa Nam.

Trong khi đó, vào ban đêm, khi hệ thống chiếu sáng không đảm bảo, hiểm họa lại càng nhân lên gấp bội. Nhiều trường hợp bị tai nạn phải đi bệnh viện vì đường xấu lại thiếu ánh sáng.

Người dân sinh sống trên đoạn đường Nguyễn Xiển cũng phản ánh tình trạng xe máy trượt bánh ngã hoặc thậm chí gặp tai nạn xảy ra thường xuyên đến mức đếm không xuể. Trong khi đó, tuyến đường này lại có lưu lượng phương tiện xe trọng tải lớn di chuyển dày đặc nên việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sở Xây dựng "tuýt còi", chủ đầu tư có khắc phục nhưng không đáng kể

Trước đó, qua công tác kiểm tra hạ tầng, Sở Xây dựng TP.HCM đã chỉ rõ tình trạng hư hỏng mặt đường tại khu vực nút giao Tân Vạn và các tuyến đường tạm phục vụ thi công dự án Vành đai 3 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư.

Dù Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TPHCM liên tục nhắc nhở, yêu cầu khắc phục qua các nhóm phản ứng nhanh, tiến độ và chất lượng xử lý vẫn vô cùng chậm trễ, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Người dân hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, sẵn sàng chia sẻ và "thông cảm cho công trình". Thế nhưng, sự bao dung ấy không thể bị phớt lờ bằng những giải pháp thi công cẩu thả, xem nhẹ sự an toàn tính mạng của cộng đồng.

Đã đến lúc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM cùng các nhà thầu cần chấm dứt tư duy "vá víu tạm bợ". Cần có những giải pháp căn cơ, kiên cố hóa mặt đường để trả lại sự an toàn, văn minh cho tuyến đường Nguyễn Xiển, chấm dứt nỗi ám ảnh kéo dài suốt 2 năm qua của người dân.

Đường Nguyễn Xiển đoạn gần chùa Bửu Long có một đoạn bị lớp sình lầy dày phủ gần kín mặt đường dù trời mưa hay nắng. Ảnh: Khoa Nam.

Việc lớp sình phủ gần kín mặt đường khiến các phương tiện thường xuyên rơi vào tình trạng đối đầu nhau vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Khoa Nam.

Mặt đường vừa sình lầy vừa ổ gà chằng chịt khiến người dân lưu thông luôn trong trạng thái nơm nớp. Ảnh: Khoa Nam.

Khi trời nắng thì bụi bay mù mịt mỗi khi các phương tiện trọng tải lớn chạy qua. Ảnh: Khoa Nam.

Người dân sinh sống, buôn bán trên tuyến đường Nguyễn Xiển buộc phải xịt nước để giảm bụi, chấp nhận sống chung mỗi ngày. Ảnh: Khoa Nam.