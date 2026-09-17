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Quảng Trị: 13 cơ sở nhà, đất công bỏ trống, có nơi giao cho đơn vị không có nhu cầu sử dụng

Minh Đức

TPO - Kết quả thanh tra cho thấy, trong 25 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, có 13 cơ sở bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng liên tục, nhiều nơi xuống cấp, hư hỏng.

Nhà, đất công bỏ trống, giao cho đơn vị không có nhu cầu

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Thông báo kết luận thanh tra do Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký. Ảnh: BTT

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết quả thanh tra cho thấy, trong 25 cơ sở nhà, đất được thanh tra trực tiếp, có 13 cơ sở bỏ trống, không sử dụng trên 12 tháng liên tục, nhiều nơi xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, 7 cơ sở được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê nhưng không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc mục đích sử dụng đất được duyệt.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong số 13 cơ sở bỏ trống, có 11 cơ sở đã được phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhưng phương án chưa phù hợp, thiếu tính khả thi, dẫn đến sau nhiều năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực nhà nước. Đáng chú ý, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Phong, Nhà thiếu nhi huyện Triệu Phong và Nhà khách UBND huyện Triệu Phong (cũ) được giao cho các cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng.

Tại Cơ sở 2 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, số 133 đường Lý Thường Kiệt, phường Nam Đông Hà, dù không còn nhu cầu sử dụng nhưng đơn vị liên quan chưa đề xuất phương án sắp xếp, xử lý theo quy định.

Một trường hợp khác được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là khu vực Rạp Trời, phường Ba Đồn. Phương án đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất được phê duyệt trong khi khu đất chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang bị lấn, chiếm.

Cho thuê, kinh doanh sai mục đích

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện 7 cơ sở nhà, đất được sử dụng để kinh doanh, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất được duyệt. Trong đó có các cơ sở tại khu đất của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, khu vực bãi tắm biển Nhật Lệ, Bảo Ninh và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh Quảng Bình. Tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, đất bị chiếm dụng để kinh doanh dịch vụ nhưng việc xử lý chưa dứt điểm.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu rà soát, xử lý việc cho thuê đất trái quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh; xử lý tình trạng chiếm dụng đất tại bãi tắm Đá Nhảy; việc sử dụng đất trái phép của 2 hộ dân tại khu vực Rạp Trời. Đồng thời, phải rà soát việc cho thuê đối với 91 hộ kinh doanh tại bãi tắm Nhật Lệ và 19 hộ kinh doanh tại bãi tắm Bảo Ninh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 562 triệu đồng tiền cho thuê nhà, đất không đúng quy định tại Rạp chiếu bóng 15/7 và 189 triệu đồng tại cơ sở hẻm 125 Quốc lộ 9, phường Nam Đông Hà của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Cùng với đó là yêu cầu rà soát, thu đúng, thu đủ các khoản tiền thuê đất, thuế và tiền chậm nộp. Riêng 29 hộ kinh doanh nhà hàng tại bãi biển Nhật Lệ 1 có tổng nghĩa vụ tài chính cần rà soát hơn 8,8 tỷ đồng; Công ty CP Du lịch - Khách sạn Công đoàn Quảng Bình gần 1,5 tỷ đồng; 81 hộ kinh doanh tại Nhật Lệ và Bảo Ninh hơn 48 triệu đồng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức rà soát, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trách nhiệm được xác định thuộc về UBND tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư dự án và các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất qua từng thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ lưu ý: trong quá trình thực hiện các kiến nghị, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì phải chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.

Minh Đức
#Quản lý nhà đất Quảng Trị #Vi phạm đất đai #Thanh tra Chính phủ #Sử dụng đất sai quy định #Bất động sản công

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