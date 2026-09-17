Nhiều điểm ngập sâu, phụ huynh cõng con đến trường, vượt ngập đi làm

TPO - Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9. Nhiều xe chết máy, ô tô chật vật di chuyển qua dòng nước, trong khi phụ huynh, học sinh và người dân phải dò từng bước để đến trường, nơi làm việc.
Phụ huynh cõng con đến trường trong cảnh tuyến phố chìm trong biển nước sau mưa lớn.
Tại ngõ Đỗ 99 Hoa Bằng và ngõ chợ 90 Hoa Bằng, nước ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Trên đường Lương Thế Vinh, nước ngập khoảng 30 - 40 cm, nhiều xe máy chết máy khi cố gắng di chuyển qua.
Dòng phương tiện nối dài trên tuyến phố ngập nước.
Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 5h), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm. Chiều tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.
Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.