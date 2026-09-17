Hà Nội: Mưa lớn gần 200mm, nhiều phố ngập sâu, giao thông tê liệt

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên 5.000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ, toàn thành phố xuất hiện mưa lớn diện rộng với lượng mưa trung bình phổ biến từ 80mm đến 160mm
Tính đến 6h sáng ngày 17/9, nhiều điểm đo ghi nhận lượng mưa rất lớn, dẫn đầu là trạm bơm Đồng Bông 1 tại Nam Từ Liêm đạt 199mm, số 65 Vân Hồ III Hai Bà Trưng đạt 188mm, khu vực Tây Mỗ đạt 177,3mm, trạm đo Cầu Giấy đạt từ 166mm đến 175,4mm, trạm bơm Yên Sở đạt 163,8mm và Đập Thanh Liệt đạt 152,5mm
Duy Phạm
Trọng Tài
Ngoài ra, khu vực Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình, đường Võ Chí Công qua tòa nhà UDIC, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6 Đại lộ Thăng Long, Km9+656 đường Tố Hữu, cùng các tuyến Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn đều bị đọng nước, úng ngập gây cản trở giao thông
Trước tình hình ngập úng phức tạp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng cắm chốt ứng trực tại các điểm nóng, mở cửa phai tất cả hồ điều hòa và vớt rác khơi thông miệng thu gom
Các trạm bơm tiêu thoát nước trọng điểm được vận hành hết công suất theo đúng quy trình, trong đó trạm bơm Yên Sở chạy đủ 20/20 tổ máy, trạm bơm Cổ Nhuế và Bắc Thăng Long - Vân Trì cùng vận hành 4/4 tổ máy, trạm bơm Đồng Bông 1 chạy toàn bộ 3/3 tổ máy, kết hợp cùng toàn bộ hệ thống bơm tại các hầm chui đường bộ như Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương để tiêu thoát nhanh lượng nước dồn ứ
Song song với việc vận hành bơm cưỡng bức, đơn vị đã chủ động mở đập Thanh Liệt từ chiều 16/9 nhằm hỗ trợ hạ mực nước các sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy
Đến 6h sáng cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, lực lượng thoát nước duy trì trực chiến 100% tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực ngập úng
Lượng nước đổ dồn trong thời gian ngắn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, gây ra hàng loạt điểm ngập úng trên các trục giao thông chính