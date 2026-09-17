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Mặt đường quốc lộ vỡ nát như bánh đa sau lũ

Ngọc Tú

TPO - Sau khi nước lũ tràn qua rồi rút đi để lộ ra một đoạn đường nhựa khu vực cầu Đá Hàn (xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) hư hỏng, vỡ nát như bánh đa.

Tối 16/9, ông Hồ Anh Thắng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng (tỉnh Nghệ An) - cho biết nước lũ tràn qua địa bàn xã gây thiệt hại lớn. Trong đó, một đoạn mặt đường quốc lộ 48E bị hư hỏng, bong tróc, ảnh hưởng đến giao thông.

Những ngày qua mưa lớn kéo dài khiến nước trong các khe, suối, hồ đập trên địa bàn xã dâng cao. Sáng 16/9, nước lũ đổ về gây ngập một số tuyến đường và khu vực nhà dân.

Cầu khe Đá Hàn trên tuyến quốc lộ 48E nối khu vực huyện Nghĩa Đàn (cũ) với xã Quỳnh Thắng bị ngập sâu trong lũ. Có thời điểm nước lũ ngập sâu hơn 1 m, chảy xiết qua mặt đường. Đến chiều cùng ngày, khi nước lũ rút để lại mặt đường bong tróc, vỡ nát.

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Sáng 16/9, khu vực cầu khe Đá Hàn ngập sâu trong nước lũ.
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Khi nước lũ rút để lại mặt đường bong tróc, vỡ vụn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều mảng nhựa đường bị nâng lên, xô lệch. Một số vị trí bị nước khoét sâu, mặt đường bị cuốn trôi, để lộ lớp đá cấp phối phía dưới.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương phối hợp đơn vị quản lý đường bộ tổ chức rào chắn, tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Đơn vị chức năng sau đó đã huy động máy móc tiến hành dọn dẹp, san gạt mặt đường để người và phương tiện có thể qua lại an toàn.

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Mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng.
Ngọc Tú
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