Hà Nội mưa ngập, học sinh trường tư học trực tuyến, trường công chật vật đến trường

TPO - Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường khiến một số trường tư ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến từ sáng 17/9, trong khi nhiều trường công lập vẫn tổ chức dạy trực tiếp và để phụ huynh chủ động quyết định việc đưa con đến trường.

Theo ghi nhận, sáng 17/9, một số trường tư thục tại Hà Nội đã gửi thông báo cho phụ huynh từ rạng sáng, cho học sinh nghỉ tại nhà hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Trong khi đó, trường công lập không thông báo nghỉ học, khiến phụ huynh vẫn đưa con đến trường trong điều kiện giao thông ùn tắc, nhiều khu vực ngập úng.

Chị Trần Thị Thanh, ở Hà Đông, cho biết sáng nay chị kiểm tra tin nhắn nhưng không nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường. Khoảng 6h30, chị cùng hai con di chuyển đến trường, nhưng bị ùn tắc nghiêm trọng trên đường Lê Văn Lương kéo dài.

Đến khoảng 7h30, giáo viên chủ nhiệm mới gửi thông báo đề nghị phụ huynh chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp để đưa con đến trường.

Một hiệu trưởng trường tiểu học ở Hà Đông cho biết khu vực xung quanh trường sáng nay không bị ngập, song nhiều học sinh ở xa nên việc di chuyển có thể gặp khó khăn. Nhà trường thông báo những học sinh đến trường vẫn được tổ chức dạy học bình thường; trường hợp gia đình gặp khó khăn về đường sá có thể báo giáo viên chủ nhiệm.

"Đến 7h30 sáng, học sinh đến trường gần như đầy đủ. Nhà trường cũng đã nhận thực phẩm để nấu ăn bán trú cho học sinh", hiệu trưởng này nói.

Thực tế, nhiều phụ huynh cho biết việc đưa con đến trường sáng nay mất nhiều thời gian do ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến phố.

Một số tuyến đường bị ngập, phụ huynh đưa con đi học khó khăn (ảnh: Trọng Tài)

Trong khi đó, một số trường tư thục chủ động chuyển sang hình thức trực tuyến ngay từ sáng sớm.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie Hà Nội, cho biết nhà trường đã gửi thông báo khẩn tới toàn bộ cha mẹ học sinh từ sáng sớm về việc nghỉ học buổi sáng.

Theo thông báo, do mưa lớn gây ngập đường, xe buýt của trường không thể đưa đón học sinh. Vì vậy, học sinh mẫu giáo, tiểu học, THCS và học sinh THPT học ca sáng được nghỉ. Nhà trường dự kiến thông báo phương án đối với ca chiều THPT chậm nhất vào 11h.

Nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập trong sáng nay. (ảnh: Trọng Tài)

Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, bà Đào Thị Thủy, Hiệu trưởng, cho biết nhà trường trao quyền chủ động cho phụ huynh quyết định việc có đưa con đến trường hay không.

Nhà trường lưu ý mưa lớn khiến một số khu vực ngập úng, việc di chuyển có thể không bảo đảm an toàn. Phụ huynh có thể cho con nghỉ nếu thấy điều kiện đi lại không phù hợp; học sinh nghỉ vì thời tiết không bị ảnh hưởng đến việc đánh giá chuyên cần.

Thông báo khẩn về việc chuyển sang học trực tuyến của Trường Nguyễn Siêu từ 6h sáng.

Tương tự, lúc 6h sáng, Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu thông báo chuyển toàn trường từ học trực tiếp sang trực tuyến trong ngày 17/9.

Nhà trường cho biết mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến đường Hà Nội bị úng ngập, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm khi học sinh di chuyển. Các tiết học trực tuyến được thực hiện theo thời khóa biểu hiện hành.

Đường ngập, học sinh di chuyển khó khăn.

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THCS - THPT chuyển sang học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu do thời tiết xấu, mưa lớn trên diện rộng, nhiều tuyến đường ngập úng, không đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Nhà trường yêu cầu học sinh chuẩn bị thiết bị, kết nối với giáo viên chủ nhiệm khi cần hỗ trợ. Đúng 7h30, giáo viên gửi đường link học trực tuyến vào nhóm lớp; học sinh được yêu cầu vào lớp đúng giờ, mặc đồng phục và duy trì nền nếp học tập.