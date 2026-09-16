Sở GD&ĐT Tuyên Quang có người phát ngôn mới

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tuyên Quang vừa ban hành quyết định cử bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở, làm người phát ngôn thường xuyên của sở thay ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở này đang bị tạm đình chỉ công tác.

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Tuyên Quang, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở, được cử là người phát ngôn thường xuyên của Sở GD&ĐT Tuyên Quang. Người phát ngôn có trách nhiệm thực hiện các quyền và trách nhiệm theo quy định, đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1700/QĐ-SGDĐT ngày 29/7/2026 của Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang.

Quyết định này được ông Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang ký, ban hành ngày 12/9 vừa qua



Việc phân công người phát ngôn mới được thực hiện trong bối cảnh ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang đang bị tạm đình chỉ công tác. Ông Hưng trước khi bị tạm đình chỉ là người phát ngôn của sở này.

Trước đó, ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng kể từ ngày 10/8/2026, với thời hạn không quá 30 ngày làm việc



Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND, phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Quyết định số 2013/QĐ-UBND quy định thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng không quá 30 ngày làm việc, tính từ ngày 10/8/2026



Tính đến ngày 16/9, tỉnh Tuyên Quang chưa công bố thông tin về biện pháp tiếp theo đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT Tuyên Quang cũng chưa có thông tin chính thức về tình trạng công tác của ông Hưng sau thời gian tạm đình chỉ.