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Giáo dục

Một triệu hộp sữa ‘tiếp sức’ trao dưỡng chất lành cho 16.700 học sinh vùng khó

Nguyễn Ngọc

Một triệu hộp sữa đậu nành, trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, được trao cho 16.700 học sinh tiểu học tại 30 trường ở Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Đồng Tháp trong năm học 2026-2027.

Ngày 16/9, tại Quảng Ngãi, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam và Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) phối hợp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi động chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026 - 2027.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ trao một triệu hộp sữa đậu nành Fami Canxi, tổng trị giá hơn 4,6 tỷ đồng cho 16.700 học sinh tiểu học tại 30 trường thuộc 4 tỉnh Quảng Ngãi, Lai Châu, Đắk Lắk và Đồng Tháp. Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại miền núi, vùng nông thôn.

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Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện khởi động chương trình.

Ông Nguyễn Thế Bình - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi cho biết, hơn một thập kỷ qua, Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam cùng Công ty CP Đường Quảng Ngãi, Vinasoy và các đơn vị đã triển khai hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh tại nhiều địa bàn còn khó khăn.

Theo ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, việc kết nối các nguồn lực xã hội góp phần mang lại những hỗ trợ thiết thực cho trẻ em.

“Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các Hội trực thuộc ở các tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đồng hành, chính quyền địa phương và nhà trường để chương trình được triển khai đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả”, ông Trường nói.

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Tặng 1,2 tỷ đồng tương đương với 260 nghìn hộp sữa Fami Canxi tại 7 trường ở tỉnh Quảng Ngãi.

Tại lễ khởi động, đại diện Vinasoy cũng trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại Quảng Ngãi.

Theo Ban tổ chức, đến nay chương trình “Sữa đậu nành học đường” đã trao hơn 14,3 triệu hộp sữa cho 914.386 học sinh tại 1.645 trường thuộc 15 tỉnh, với tổng giá trị hỗ trợ 52,9 tỷ đồng. Riêng năm học 2025-2026, chương trình trao 948.048 hộp sữa Fami Canxi cho 15.724 học sinh tại 32 trường thuộc Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lai Châu.

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Đại diện Vinasoy cũng đã trao tặng học bổng cho 10 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh hỗ trợ dinh dưỡng, chương trình lồng ghép các hoạt động hướng dẫn học sinh vệ sinh tay, thu gom và xếp gọn vỏ hộp sau khi sử dụng, qua đó góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Nguyễn Ngọc
#Chương trình sữa học đường #Hỗ trợ dinh dưỡng trẻ em #Sữa đậu nành Việt Nam #Vinasoy #Học bổng học sinh

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