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Công an vượt điểm sạt lở, đưa người bệnh, sản phụ đi cấp cứu

Phạm Trường

TPO - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt nhiều địa bàn ở Thanh Hóa. Lực lượng công an đã vượt qua các điểm sạt lở, dùng xe công vụ, xuồng cao su đưa người bệnh và sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời.

Ngày 17/9, Công an xã Nam Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, lực lượng của đơn vị đã hỗ trợ một người bệnh và một sản phụ vượt qua khu vực sạt lở đến cơ sở y tế.

Chiều hôm qua (16/9), anh Lò Văn C. (SN 1998, trú bản Yên, xã Hiền Kiệt) bị đau quặn thận, cần được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày khiến Quốc lộ 15C qua địa bàn bị sạt lở nhiều vị trí. Hàng trăm khối đất, đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông ách tắc, phương tiện không thể lưu thông.

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Lực lượng Công an hỗ trợ đưa sản phụ an toàn qua điểm đường bị chia cắt, nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Xuân triển khai lực lượng tiếp cận, hỗ trợ anh C. vượt qua điểm sạt lở. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ sử dụng xe công vụ đưa bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Cùng ngày, chị Lộc Thị Th. (SN 1998, trú bản San, xã Hiền Kiệt) đang mang thai có dấu hiệu chuyển dạ, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế. Do Quốc lộ 15C bị sạt lở, sản phụ và người thân bị mắc kẹt, không thể di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Trước tình huống cấp bách, Công an xã Nam Xuân huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tiếp cận, đưa sản phụ đến bệnh viện.

Sáng 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) nhận tin báo đề nghị hỗ trợ từ gia đình em N.Đ.H. (SN 2007, trú thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống).

Thời điểm đó, em H. bị sốt cao, sức khỏe diễn biến bất thường. Do bị liệt bẩm sinh, trong khi mưa lớn kéo dài khiến nước tại khu vực thôn Vạn Hòa dâng cao, các tuyến đường bị ngập, gia đình không thể tự đưa em đến cơ sở y tế.

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Công an đưa người bệnh vượt lũ đến bệnh viện.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng cao su vượt vùng ngập, tiếp cận và đưa em H. đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 300-450mm; một số nơi cao hơn như Tĩnh Gia 459mm, Như Xuân 490mm và Chuối 469mm.

Dự báo trong ngày 17/9, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Đến nay, toàn tỉnh có 35 địa phương chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Phạm Trường
#công an #sạt lở #cấp cứu #Thanh Hóa #mưa lũ #giúp đỡ #nguy cấp

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