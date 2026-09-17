Hà Nội dồn toàn lực 'giải cứu' hơn 40 điểm ngập

TPO - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa liên tục từ đêm 16/9 đến sáng 17/9 đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư tại Hà Nội bị ngập cục bộ, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện ứng phó ở kịch bản cao nhất.

Theo báo cáo của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ đêm 16/9.

Lượng mưa trút xuống dồn dập vào rạng sáng khiến hệ thống tiêu thoát nước mặt tại nhiều lưu vực quá tải nghiêm trọng.

Nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành "sông" sau trận mưa lớn đêm 16 rạng sáng 17/9.

Hơn 40 điểm ngập úng

Đến 6h ngày 17/9, lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực ở mức rất cao, trong đó Từ Liêm đạt 196,4 mm, Hai Bà Trưng đạt 189,9 mm, Cầu Giấy đạt 181,6 mm, Tây Mỗ đạt 180,8 mm, Yên Sở đạt 164,4 mm, Thanh Liệt đạt 153,5 mm, Vĩnh Thanh đạt 148,9 mm, Yên Nghĩa đạt 143,3 mm, Hoàng Mai đạt 136,6 mm, Kiến Hưng đạt 134,2 mm, Hoàn Kiếm đạt 131,8 mm, Thanh Trì đạt 120,4 mm và Phú Thượng đạt khoảng 115 mm.

Mực nước trên các sông tiêu chính đang ở mức cao. Sông Tô Lịch tại trạm Hoàng Quốc Việt đạt 5,27 m. Tại đập Thanh Liệt, mực nước thượng lưu đạt 4,62 m và hạ lưu lên tới 5,49 m. Mực nước sông Nhuệ tại trạm bơm Đồng Bông 1 ở mức 5,38 m, tại cầu Hà Đông là 5,28 m, còn sông Cầu Bây tại đập Trại Lợn duy trì ở mức 4,1 m.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến thời điểm 6h30 ngày 17/9, trên địa bàn thành phố xuất hiện hơn 40 điểm ngập úng gây cản trở giao thông.

Cụ thể, các tuyến phố như Nguyễn Gia Bồng ngập 0,2 m, đường Hoa Lâm và Lê Mật ngập 0,1 m, phố Đỗ Đức Dục ngập 0,1 m, đường Châu Văn Liêm ngập 0,2 m, đường Tố Hữu tại khu vực ngã ba Lương Thế Vinh ngập 0,2 m, đường Trần Duy Hưng tại nút giao Trung Hòa ngập 0,2 m, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình ngập 0,2 m và đường Dương Đình Nghệ ngập 0,2 m.

Một số vị trí có mức ngập sâu hơn, khoảng 0,3 m gồm các phố Phan Văn Trường, đường Phạm Hùng, phố Hoa Bằng, phố Trần Bình, đường Quyết Thắng, đường Nguyễn Trác tại khu vực chân cầu HH2 và khu vực số 165 phố Thái Hà.

Đặc biệt, khu vực Tây Mỗ và Xuân Phương ghi nhận mức ngập lên tới khoảng 0,35 m, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều trở ngại.

Mưa xối xả kéo dài khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu từ 0,2 m đến 0,35 m, các phương tiện bì bõm di chuyển trong giờ cao điểm sáng 17/9.

Tại khu vực Hà Đông và các vùng lân cận, tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra rải rác trên quốc lộ 6, Phố Xốm, tuyến Lê Lợi - Trần Hưng Đạo, đường Quang Trung, khu vực Bến xe Yên Nghĩa, đường Tô Hiệu, phố Yên Xá, đường Chiến Thắng và khu vực Triều Khúc.

Trên trục Đại lộ Thăng Long, các hầm chui dân sinh số 2, số 5, số 6 và hầm chui tại Km9+656 đều xuất hiện ngập nước. Tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu vượt An Khánh đến hầm chui số 6 ngập trung bình 0,25 m, khu vực cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3 m. Riêng tại tuyến đường Võ Chí Công (khu vực Udic), nước chỉ ngập nhẹ mặt đường nên các phương tiện vẫn đi lại bình thường.

Kích hoạt kịch bản cao nhất, vận hành tối đa công suất bơm tiêu

Trước diễn biến mưa phức tạp, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước khẩn trương triển khai phương án ứng phó theo kịch bản ở mức cao nhất.

Ngay từ thời điểm bắt đầu có mưa, các đơn vị đã chủ động hạ thấp mực nước đệm trên hệ thống sông, mương, hồ điều hòa, đồng thời tăng cường bố trí lực lượng cùng phương tiện túc trực tại các khu vực trọng yếu. Toàn bộ các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập được vận hành đồng bộ nhằm tăng tối đa khả năng điều tiết, thu gom và bơm tiêu nước cho khu vực nội đô.

Lực lượng công nhân thoát nước ứng trực, liên tục vớt rác và khơi thông các hố thu nước tại điểm ngập sáng 17/9.

Trạm bơm Yên Sở vận hành toàn bộ 20/20 tổ bơm. Các trạm Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng và các trạm bơm thoát nước khác được vận hành phù hợp với lượng mưa và mực nước thực tế. Đơn vị thoát nước cũng phối hợp với các đơn vị thủy lợi vận hành Trạm bơm Yên Nghĩa với 4/10 bơm do mực nước sông Đáy đang trên báo động 1, Đào Nguyên 25/25 bơm, Cầu Sa 11/11 bơm và Khê Tang 9/10 bơm để hạ mực nước, hỗ trợ tiêu thoát nước đô thị.

Ông Nguyễn Đức Hưng - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội - cho biết Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị huy động toàn bộ nhân lực khơi thông dòng chảy, bố trí thiết bị bơm hút nhằm tăng khả năng thoát nước tại khu vực úng ngập, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng giao thông cảnh báo, phân luồng tại các vị trí bị ảnh hưởng. Các đơn vị tiếp tục ứng trực, vớt rác tại ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa, vận hành trạm bơm đầu mối và rà soát hệ thống để xác định nguyên nhân tại từng điểm ngập, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

Đánh giá bước đầu cho thấy hệ thống thoát nước đô thị cơ bản được vận hành ổn định, khu vực trung tâm thành phố và phạm vi các dự án khẩn cấp, chống úng ngập cục bộ không phát sinh úng ngập.

Trước dự báo tình hình thời tiết khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống sông hồ. Lực lượng ứng trực phải duy trì bám sát hiện trường 24/24h, chủ động vận hành nhịp nhàng các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa, đồng thời phối hợp đồng bộ với các công ty thủy lợi nhằm hạ nhanh mực nước tại các trục nguồn tiêu, tạo dung tích trữ dự phòng sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa tiếp theo.