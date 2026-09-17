Houthi tung video bắn hạ tiêm kích F-15 của Ả-rập Xê-út bằng tên lửa tự chế

TPO - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả-rập Xê-út, đồng thời công bố video quay cảnh xác máy bay đang bốc cháy. Nếu được xác thực, đây sẽ là bằng chứng đầu tiên cho thấy một máy bay của Ả-rập Xê-út bị hệ thống phòng không của Houthi bắn hạ.

Trong một tuyên bố qua video, người phát ngôn của lực lượng Houthi - Yahya Saree - cho biết, chiếc máy bay F-15 đã bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Marib của Yemen bằng một loại "tên lửa đất-đối-không do Houthi tự chế tạo".

Ông Saree cũng tuyên bố, rằng các tay súng Houthi đã đẩy lùi thành công hai đợt tiếp cận của các máy bay F-15 và Eurofighter Typhoon thuộc không quân Ả-rập Xê-út. Những chiếc máy bay này được điều động để tìm kiếm xác máy bay bị rơi.

Ông Saree không nêu rõ thời điểm xảy ra vụ việc, và quân đội Ả-rập Xê-út cũng chưa xác nhận việc mất chiếc máy bay phản lực này.

Đoạn video do lực lượng Houthi công bố cho thấy, kíp vận hành tên lửa đã khóa mục tiêu vào chiếc máy bay và khai hỏa. Sau đó là hình ảnh tên lửa lao trúng chiếc máy bay, khiến nó bốc cháy dữ dội và rơi xuống đất. Hiện chưa rõ liệu phi công có kịp thoát hiểm khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy hay không.

Hình ảnh tại hiện trường vụ rơi máy bay cho thấy, các tay súng Houthi đang cầm phần đuôi máy bay có in hình quốc kỳ Ả-rập Xê-út.

Đoạn video được lực lượng Houthi công bố về vụ bắn rơi máy bay F-15 của Ả-rập Xê-út. (Nguồn: RT)

Trước đây, lực lượng Houthi từng tuyên bố đã bắn hạ ba máy bay chiến đấu của Ả-rập Xê-út: một chiếc vào năm 2017 và hai chiếc vào năm 2018. Nhóm này cũng tuyên bố đã gây hư hại - nhưng không bắn rơi - một máy bay khác của Ả-rập Xê-út vào năm 2018. Phía Riyadh phủ nhận việc để mất bất kỳ máy bay quân sự nào do hỏa lực của Houthi vì thiếu bằng chứng hình ảnh rõ ràng.

Ả-rập Xê-út đã giao tranh với lực lượng Houthi từ năm 2015, mặc dù giao tranh từng bị gián đoạn bởi một thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2022. Xung đột giữa Ả-rập Xê-út và Houthi lại bùng phát vào tháng 7 vừa qua, khi chính quyền được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn tại Yemen tấn công một sân bay ở Sana’a - khu vực do Houthi kiểm soát. Houthi đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu của Ả-rập Xê-út. Tuần trước, lực lượng Houthi đã càn quét dọc theo bờ biển phía tây Yemen, chiếm giữ thành phố cảng Mocha và củng cố quyền kiểm soát đối với eo biển Bab el-Mandeb.

Cuộc tấn công của Houthi đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ huyết mạch của Ả-rập Xê-út. Nước này gần đây đã chuyển hướng xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư ở phía đông sang Biển Đỏ ở phía tây, do eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa vì căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Với việc Houthi kiểm soát khu vực phía tây, hoạt động xuất khẩu của Ả-rập Xê-út hiện bị đe dọa từ cả hai phía.

Theo ông Saree, vào ngày 16/9, lực lượng Houthi cũng đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo để tấn công một căn cứ không quân của Ả-rập Xê-út tại Khamis Mushait, cùng các cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco ở Yanbu.