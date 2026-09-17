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TPHCM khai trừ 4 đảng viên vi phạm

Ngô Tùng

TPO - Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, 4 cá nhân đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi các cá nhân sinh hoạt, công tác.

Sáng 17/9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, tại kỳ họp vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại chi bộ khu phố 32 thuộc Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 thuộc Đảng bộ phường Xuân Hòa (TPHCM).

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên, gồm:

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Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm.

Ông Lưu Phước Dũng, đảng viên Chi bộ Khu phố 32, Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM, nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Ông Lạc Thái Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Ông Phạm Hoàng Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, 4 cá nhân nêu trên đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng xấu đến tổ chức đảng nơi các cá nhân sinh hoạt, công tác.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 1 đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

Ngô Tùng
#Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM #kỷ luật đảng viên #hậu quả #thi hành kỷ luật

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