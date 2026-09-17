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Ai chịu trách nhiệm vụ 3 sà lan đâm kẹt cầu Mỹ Chánh?

Hoàng Nam

TPO - Sau sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, va và mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh (Quảng Trị), Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu, đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố 3 sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Theo báo cáo, khoảng 14h ngày 13/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, nước sông Ô Giang dâng cao, dòng chảy xiết cuốn trôi 3 sà lan về phía hạ lưu. Các phương tiện sau đó va và mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, Km651+084 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Cầu đường sắt Mỹ Chánh nằm song song, sát cầu đường bộ Mỹ Chánh tại Km788+357 Quốc lộ 1A.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. Khu gian Mỹ Chánh - Diên Sanh phải phong tỏa từ 14h20 đến 16h8 ngày 13/9 để xử lý sự cố. Kiểm tra ban đầu ghi nhận một ống bọc cáp thông tin phía thượng lưu cầu bị vỡ.

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải cứu sà lan bị mắc kẹt.
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Sự cố gây mất an toàn chạy tàu.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xử lý sự cố, xác định thiệt hại, nguyên nhân và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Cục Đường sắt Việt Nam được giao phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị cùng đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu đường sắt Mỹ Chánh tại Km651+084, từ đó xây dựng phương án bảo đảm ổn định, an toàn khai thác công trình.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu VNR khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, sửa chữa khẩn cấp nếu phát hiện hư hỏng, thường xuyên theo dõi, bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ và tuần cầu để kiểm tra tình trạng kỹ thuật.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, VNR báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng nếu cần thiết.

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Bộ Xây dựng cũng yêu cầu VNR thường xuyên theo dõi, bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ và tuần cầu để kiểm tra tình trạng kỹ thuật.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được yêu cầu phối hợp, hỗ trợ địa phương xử lý sự cố, tăng cường kiểm soát phương tiện đường thủy, bảo đảm an toàn kết cấu cầu đường sắt, cầu đường bộ, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ II tiếp tục theo dõi diễn biến, kịp thời áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn đối với cầu đường bộ Mỹ Chánh trên Quốc lộ 1A trong trường hợp sự cố ảnh hưởng đến công trình.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #xà lan #Mỹ Chánh #Bộ Xây dựng #Cục Đường sắt Việt Nam #tình trạng kỷ thuật

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