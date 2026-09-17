Cảnh báo triều cường gây ngập nhiều nơi ở Vĩnh Long

TPO - Cơ quan khí tượng khuyến nghị, các địa phương, người dân khu vực thượng nguồn sông, kênh rạch ở Vĩnh Long cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố đê bao, kê cao đồ đạc, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường sắp tới.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, tháng 9/2026, mực nước cao nhất tại tất cả các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh tiếp tục lên nhanh, đã xấp xỉ báo động I đến vượt báo động III.

Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và thủy triều, mực nước trên dòng chính sông Cửu Long sẽ ở mức cao. Tại trạm Mỹ Thuận và Chợ Lách ở Vĩnh Long, mực nước cao nhất năm có thể xuất hiện vào giữa tháng 10 (kỳ triều cường đầu tháng 9 Âm lịch), vượt báo động III từ 0,2 - 0,4m. Các trạm khác xuất hiện đỉnh lũ vào giữa và cuối tháng 10, đầu và cuối tháng 11 trên mức báo động III.

Cảnh báo ngập lụt nhiều nơi do triều cường ở Vĩnh Long.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long dự báo ngập lụt sâu xảy ra trong các kỳ triều cường từ ngày 25/9-1/10; 7-14/10 và 20-30/10. Trong tháng 11 có 2 đợt triều cường đầu tháng và cuối tháng; tháng 12 có một đợt triều cường cao vào cuối tháng.

Các đợt triều cường sẽ ảnh hưởng vùng trũng thấp ở thượng nguồn tỉnh Vĩnh Long, ven các sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu; khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch, vùng ngoài đê bao, một số tuyến đường ở các phường trung tâm…

Cơ quan chuyên môn khuyến nghị, các địa phương, người dân ở khu vực thượng nguồn, khu vực nguy cơ ngập cao cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao; kê cao đồ đạc, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết lũ thượng nguồn và các tác nhân khác.

Để chủ động ứng phó với triều cường, bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo các sở ngành, xã phường thực hiện nghiêm, hiệu quả kế hoạch thực hiện Kết luận 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan phải theo dõi chặt chẽ tình hình triều cường, chủ động triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ sản xuất và sinh hoạt.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu rà soát, kiểm tra đê, bờ bao xung yếu.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn, như lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng… nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

UBND các xã phường được giao theo dõi, nắm sát tình hình; rà soát, kiểm tra các tuyến đê bao, bờ bao, kè xung yếu và chuẩn bị sẵn sàng vật tư để kịp thời xử lý, gia cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Địa phương chủ động cảnh báo và di dời dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi an toàn; vận động người dân tích cực khơi thông cống, rãnh để tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường ngay sau khi triều cường rút. Trường hợp xảy ra thiệt hại do triều cường, địa phương chủ động thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng giúp dân, sử dụng hiệu quả, kịp thời các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai…