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Hàng chục hộ dân Hà Nội phải sơ tán do mưa lũ, nước sông dâng cao

Trần Hoàng

TPO - Mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, chủ yếu tại xã Xuân Mai, xã Quảng Bị (Hà Nội). Theo thống kê, khoảng 372 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, 28 hộ dân tại xã Quảng Bị đang phải sơ tán.

Số liệu quan trắc của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, từ 19h ngày 16/9 đến 7h sáng nay (17/9), trên địa bàn Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Hiện, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều xã, phường gây ngập cục bộ.

Sáng 17/9, mực nước trên nhiều tuyến sông đang tiếp tục lên. Hồi 7h, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đang dưới báo động I. Mực nước sông Tích ở mức báo động III tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc.

Mực nước sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt. Mực nước sông Đáy lên báo động II tại trạm Ba Thá. Mực nước sông Nhuệ ở báo động II tại trạm Đồng Quan. Trong khi mực nước sông Mỹ Hà cũng đã lên báo động I tại trạm Hòa Lạc.

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Lực lượng chức năng và người dân gia cố đê tại các vị trí thấp, trũng trên tuyến đê Bùi 2.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội cho biết, mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, chủ yếu tại xã Xuân Mai, xã Quảng Bị.

Hiện nay, khoảng 372 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, trong đó, xã Quảng Bị là địa phương ảnh hưởng lớn nhất với khoảng 340 hộ dân. 28 hộ dân tại xã Quảng Bị đang phải sơ tán.

Cấm nhiều tuyến đường ngập nước nguy hiểm

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, mực nước sông, kênh mương dâng cao, UBND xã Quảng Bị đã có thông báo tạm thời cấm người và tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm kết nối với xã Bình Minh, xã Thanh Oai cho đến khi có thông báo mới.

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Xã Quảng Bị thông báo cấm phương tiện lưu thông qua nhiều tuyến đường, cầu trên địa bàn

Theo đó, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Quảng Bị tạm thời cấm tuyệt đối người dân và tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và các khu vực cầu đang bị ngập cho đến khi có thông báo mới.

UBND xã Quảng Bị cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo, bố trí rào chắn tại khu vực các cầu. UBND xã đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành, tuyệt đối không tự ý tháo dỡ rào chắn, không cố tình đi qua cầu khi đã có biển cấm.

Hiện nay tại những vị trí thấp, trũng trên tuyến đê Bùi 2 trên địa bàn xã Trần Phú xuất hiện tình trạng nước tràn qua mặt đê, UBND xã Trần Phú đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương triển khai phương án chống tràn, gia cố đê. Đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy Quân sự xã, người dân địa phương cùng lực lượng thuộc Sư đoàn 308 được huy động để thực hiện.

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Hiện các xã bị ảnh hưởng do nước sông Bùi dâng cao đang sẵn sàng nhân lực, vật tư để sẵn sàng ứng phó với những tình huống bất thường

Các bao cát được các lực lượng vận chuyển và xếp dọc mép đê; bạt được phủ lên những vị trí cần thiết nhằm hạn chế tác động của dòng nước, bảo vệ mặt và mái đê. Xã đồng thời huy động ô tô vận chuyển cát, bao tải và các loại vật tư đến những điểm đang cần gia cố.

Cùng với đó, lực lượng được phân công tiếp tục tuần tra toàn tuyến, đặc biệt chú ý những vị trí từng xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ mất an toàn.

Trần Hoàng
#Mưa lũ Hà Nội #Ngập lụt sông #Ứng phó thiên tai #Cấm phương tiện #Chống tràn đê #đề Bùi Chương Mỹ #Xã Quảng Bị #Xã Xuân Mai #Xã Trần Phú #sơ tán dân

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