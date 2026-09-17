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Thái Nguyên: Hồ Núi Cốc mở 3 cửa xả nước từ 14h hôm nay

Thanh Hiếu

TPO - Từ 14h ngày 17/9, hồ Núi Cốc sẽ mở 3 cửa xả tràn với lưu lượng từ 50 đến 150m3/giây.

Trưa 17/9, UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ 14h hôm nay, hồ Núi Cốc sẽ vận hành xả nước qua cửa tràn số 1.

Theo đó, lúc 7h ngày 17/9, mực nước hồ ở cao trình +46,41m và có xu hướng tiếp tục tăng.

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Để đảm bảo an toàn hồ đập, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên (đơn vị quản lý hồ Núi Cốc) dự kiến sẽ mở 3 cửa xả với độ mở từ 32 đến 95cm; lưu lượng xả khoảng 50 đến 150m3/giây.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc xả nước có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du dọc hai bên bờ sông Công.

Do đó, các địa phương cảnh báo người dân, bố trí lực lượng trực 24/24h tại các khu vực ngầm, tràn và vị trí có nguy cơ ảnh hưởng; nghiêm cấm người dân xuống sông đánh bắt thủy sản, vớt củi trong thời gian công trình vận hành xả nước.

Các khu vực trũng, thấp có nguy cơ ngập úng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, những ngày qua nhiều khu vực tại Thái Nguyên có mưa rào, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong một vài giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực. Do đó, các địa phương cần chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, mực nước sông và việc vận hành xả nước của hồ Núi Cốc.

Các lực lượng chức năng duy trì ứng trực, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn về người và tài sản trong thời gian hồ vận hành xả nước.

Thanh Hiếu
#Hồ Núi Cốc #Xả tràn #Thái Nguyên #Nước dâng cao #Cảnh báo #Sông Cầu

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