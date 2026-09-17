Hà Nội: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập, giao thông ùn ứ

report Các trạm bơm tiêu thoát nước trọng điểm vận hành hết công suất

Sau cơn mưa lớn, khu vực xã An Khánh xảy ra ngập sâu khoảng 40 - 50cm, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ngoài ra, khu vực Triều Khúc đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình, đường Võ Chí Công qua tòa nhà UDIC, các hầm chui dân sinh số 4, 5, 6 Đại lộ Thăng Long, Km9+656 đường Tố Hữu, cùng các tuyến Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn đều bị đọng nước, úng ngập gây cản trở giao thông .

Trước tình hình ngập úng phức tạp, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng cắm chốt ứng trực tại các điểm nóng, mở cửa phai tất cả hồ điều hòa và vớt rác khơi thông miệng thu gom .

Ngập úng tại các tuyến đường như Thái Hà, Thái Thịnh, Miếu Đầm...

Những ngày qua, Hà Nội liên tục mưa. Đỉnh điểm vào đêm ngày 16, sáng ngày 17/9, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, trong đó Từ Liêm gần 200 mm, Hai Bà Trưng 190 mm, Cầu Giấy 182 mm.

Các trạm bơm tiêu thoát nước trọng điểm được vận hành hết công suất theo đúng quy trình, trong đó trạm bơm Yên Sở chạy đủ 20/20 tổ máy, trạm bơm Cổ Nhuế và Bắc Thăng Long - Vân Trì cùng vận hành 4/4 tổ máy, trạm bơm Đồng Bông 1 chạy toàn bộ 3/3 tổ máy, kết hợp cùng toàn bộ hệ thống bơm tại các hầm chui đường bộ như Trung Hòa, Thanh Xuân, Lê Văn Lương để tiêu thoát nhanh lượng nước dồn ứ .

Song song với việc vận hành bơm cưỡng bức, đơn vị đã chủ động mở đập Thanh Liệt từ chiều 16/9 nhằm hỗ trợ hạ mực nước các sông Nhuệ, sông Bùi, sông Tích và sông Đáy . Khi mưa dồn dập vào đêm, đập Cầu Quang và đập Thanh Liệt tiếp tục được điều tiết linh hoạt để ưu tiên giữ an toàn tuyệt đối cho hệ thống thoát nước nội đô .

Đến 6h sáng cùng ngày, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa, lực lượng thoát nước duy trì trực chiến 100% tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn qua các khu vực ngập úng .

Phùng Linh