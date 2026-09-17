Nhân chứng kể khoảnh khắc hai mẹ con nhảy sang mái nhà bên, thoát khỏi đám cháy ở TPHCM lúc rạng sáng

TPO - Trong lúc khói lửa bao trùm căn nhà 4 tầng trong hẻm 101 đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM), hai mẹ con đã tìm cách chạy lên sân thượng rồi nhảy sang mái nhà bên cạnh để thoát thân.

Đến trưa 17/9, Công an TPHCM vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 200m² trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, để điều tra nguyên nhân.

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng cùng ngày khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương. Những người bị thương được người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện trường vụ cháy được công an phong tỏa để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Nhiều mảng tường bên trong căn nhà ám khói đen sau khi đám cháy được dập tắt.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Tại hiện trường, nhiều phương tiện để ở tầng trệt bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Cửa kính căn nhà vỡ nát, nhiều mảng tường phủ kín màu đen do khói.

Hai mẹ con nhảy sang mái nhà bên cạnh

Khoảng 1 giờ ngày 17/9, người dân trong hẻm 101 đường Phạm Hữu Chí đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ căn nhà nằm sâu bên trong hẻm.

Theo những người chứng kiến, lửa bùng lên từ khu vực tầng trệt rồi nhanh chóng lan rộng. Khói theo cầu thang và các lối đi tràn lên các tầng phía trên, khiến những người đang ngủ bên trong hoảng loạn tìm đường thoát.

Trong tình thế nguy cấp, một số người tìm cách chạy lên khu vực sân thượng.

Chị Thu Trang kể cảnh hai mẹ con kêu cứu trên sân thượng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Chị Thu Trang (34 tuổi), một người dân sống gần hiện trường, kể khi nghe tiếng kêu cứu, chị chạy ra ngoài thì thấy khói lửa đã bao trùm căn nhà.

“Lúc tôi chạy ra, khói lửa đã bùng lên dữ dội. Nhìn lên tầng thượng, tôi thấy hai mẹ con leo lên đó kêu cứu. Sau đó, hai người nhảy xuống mái nhà kế bên rồi được người dân hỗ trợ đưa xuống đất”, chị Trang kể.

Theo chị Trang, thời điểm đó nhiều người tập trung bên ngoài căn nhà, tìm cách hỗ trợ những người mắc kẹt bên trong.

Hai mẹ con được người dân hỗ trợ đưa xuống đất sau khi nhảy từ sân thượng sang mái nhà bên cạnh. Ảnh: Nguyễn Tiến

Một phụ nữ sống cạnh căn nhà xảy ra cháy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc giải cứu hai mẹ con.

“Lúc đó mất điện, tối thui, ai cũng hoảng loạn. Tôi nghe trên mái nhà có tiếng ầm ầm, rồi nghe tiếng la hét, tưởng ai đánh nhau. Chạy ra kiểm tra, tôi mới thấy hai mẹ con ở trên mái nhà”, người phụ nữ kể.

Theo nhân chứng này, sau khi được đưa xuống, hai mẹ con người ám đầy khói đen và bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể.

Cảnh sát phá tường để dập lửa, cứu người

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM), lúc 1 giờ 23 ngày 17/9, Trung tâm thông tin chỉ huy PC07 nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí.

Ngay sau đó, PC07 điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 và 10, với 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Cảnh sát leo lên mái nhà dân liền kề, phá tường để hỗ trợ thoát khói, khí độc.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong căn nhà, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua trinh sát, tìm kiếm, cảnh sát phát hiện 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. Cảnh sát đồng thời leo lên mái nhà dân liền kề, dùng búa phá tường nhằm hỗ trợ thoát khói, khí độc và phục vụ công tác dập lửa.

Đến 2 giờ 06, đám cháy được khống chế. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hỏa hoạn làm cháy khoảng 145m² trong tổng số 200m² diện tích căn nhà. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, chưa thể xác định cụ thể. Lực lượng chức năng bảo vệ được khoảng 55m² diện tích còn lại, ngăn lửa cháy lan sang các khu vực xung quanh.