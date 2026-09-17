Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ cháy lớn lúc rạng sáng ở TPHCM

TPO - Sau vụ cháy nhà dân trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM), 4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó có người bị bỏng 45% cơ thể.

Sau vụ cháy nhà dân trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM) rạng sáng 17/9 khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, có 4 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng mệt, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt, ngực, bụng và tay chân, diện tích khoảng 30%, đồng thời bị ảnh hưởng đường thở do khói và lửa.

Bệnh nhân được đặt ống thở, hỗ trợ thở bằng máy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khu Hồi sức tích cực.

Y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho các bệnh nhân trong vụ cháy nghiêm trọng. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.Q.T. (nam, sinh năm 2012) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bị bỏng ở mặt, ngực, bụng và tay chân với diện tích khoảng 45%. Bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng đường thở.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.T.T.T. (nữ, sinh năm 1988) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%, đồng thời bị ảnh hưởng đường thở.

Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Bệnh nhân N.P.T. (nữ, sinh năm 2011) cũng tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%, kèm ảnh hưởng đường thở.

Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, đặt ống thở, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 4 bệnh nhân trên đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.