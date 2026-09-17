Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong vụ cháy lớn lúc rạng sáng ở TPHCM

Sau vụ cháy nhà dân trong hẻm trên đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM) rạng sáng 17/9 khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương, có 4 nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.
Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân N.Q.V.T. (nam, sinh năm 1983) nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng mệt, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt, ngực, bụng và tay chân, diện tích khoảng 30%, đồng thời bị ảnh hưởng đường thở do khói và lửa.
Bệnh nhân được đặt ống thở, hỗ trợ thở bằng máy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khu Hồi sức tích cực.
Bệnh nhân N.Q.T. (nam, sinh năm 2012) tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói, bị bỏng ở mặt, ngực, bụng và tay chân với diện tích khoảng 45%. Bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng đường thở.
Sau khi nhập viện, bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.
Bệnh nhân N.T.T.T. (nữ, sinh năm 1988) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%, đồng thời bị ảnh hưởng đường thở.
Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện đang điều trị tại khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.
Bệnh nhân N.P.T. (nữ, sinh năm 2011) cũng tỉnh khi nhập viện, mặt ám khói. Bệnh nhân bị bỏng ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%, kèm ảnh hưởng đường thở.
Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy, đặt ống thở, truyền dịch, dùng thuốc và kiểm tra đường thở. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu.
Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 4 bệnh nhân trên đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Khoảng 1 giờ 23 ngày 17/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại căn nhà số 101/11 đường Phạm Hữu Chí (phường Chợ Lớn, TPHCM). Đây là căn nhà khoảng 200 m2, gồm một trệt, một lửng, 2 lầu và sân thượng. Thời điểm cháy, trong nhà có 7 người.
Đám cháy xảy ra vào thời điểm các thành viên trong nhà đang ngủ. Người dân xung quanh phát hiện, hô hoán và báo lực lượng chức năng.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng PCCC điều 7 xe chữa cháy cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát triển khai chữa cháy, cứu người và phải phá tường để tiếp cận bên trong căn nhà.
Lực lượng chức năng cứu được 5 người ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Hai người còn lại được phát hiện tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng.